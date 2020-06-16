 Трамп назвав переведення військ США з ФРН до Польщі сигналом для Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2020

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Новини

Трамп назвав переведення військ США з ФРН до Польщі сигналом для Росії

Дональд Трамп заявив, що США перекинуть частину військ з ФРН до Польщі, і назвав це "сильним сигналом для Росії". Також він дорікнув Берліну за закупівлю російських енергоресурсів.

Анджей Дуда (ліворуч) та Дональд Трамп у Вашингтоні

Анджей Дуда (ліворуч) та Дональд Трамп у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп заявив, що частина американських військових буде передислокована з Німеччини до Польщі. Про це він повідомив на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції у Вашингтоні у середу, 24 червня.

"Ми зменшимо чисельність своїх сил у Німеччині (...) Дехто повернеться додому, а хтось поїде в інші місця, Польща буде одним із таких місць у Європі", - сказав Трамп, передає агенція AFP.

Дуда назвав це "дуже розумним рішенням" і заявив, що попросив Трампа не виводити американські війська з Європи, "бо безпека Європи для нього дуже важлива".

Трамп заявив, що налаштований скоротити чисельність військових США в Німеччині з приблизно 35 тисяч до 25 тисяч. На запитання, яке повідомлення надсилає США Росії передислокацією своїх військ, Трамп відповів: "Я думаю, що це надсилає дуже сильний сигнал". Утім, ніхто з президентів не назвав кількість американських військових, яких передислокують до Польщі.

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Трамп розкритикував Німеччину через закупівлю енергоресурсів у РФ

Президент США також вкотре дорікнув Німеччині через те, що вона купує російські енергоресурси. Він назвав "ще більшим сигналом для Росії той факт, що Німеччина платить Росії мільярди доларів за придбання енергоресурсів в РФ". "Німеччина витрачає мільярди на російські енергоресурси, а потім ми повинні захищати їх від Росії", - заявив Трамп.

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На сьогодні у ФРН перебувають 34500 американських військових. Скороченням контингенту Трамп хоче покарати Берлін за, на його думку, недостатній рівень видатків на оборону.

Демократи в Конгресі США вже заявили про намір на законодавчому рівні заблокувати часткове виведення американських військ з Німеччини. Як головнокомандувач Трамп може наказати вивести війська, однак для реалізації цих планів необхідні кошти, виділення яких має схвалити Конгрес.

Різко розкритикував плани Трампа колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес, а також генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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