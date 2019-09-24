 Трамп назвав ″жартом″ заяви про імпічмент | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2019

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Новини

Трамп назвав "жартом" заяви про імпічмент

Президент США Дональд Трамп заявив, що не тиснув на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови і дивується, за що демократи хочуть влаштувати йому імпічмент.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що він ні на кого не тиснув, а з президентом України Володимиром Зеленським мав "відмінну" та "дивовижну" телефонну розмову. Про це він сказав на пресконференції після зустрічі з Зеленським увечері в середу, 25 вересня. "Я нікому не погрожував… Жодного спонукання, жодного тиску, нічого" -  цитує Трампа агенція dpa. 

При цьому Трамп наголосив, що за останні три дні у Нью-Йорку провів близько 20 зустрічей зі світовими лідерами і навіть домовився про торговельну угоду з Японією. Однак журналісти, за його словами, замість того щоб інформувати про ці події, висвітлюють "нісенітницю".

Крім того, американський президент висловив нерозуміння, чому політики від Демократичної партії США хочуть його імпічменту за те, що він провів "чудову телефонну розмову" з українським колегою. "Це жарт. Імпічмент за це?" - висловив здивування Трамп.

DW.COM

Адміністрація президента США оприлюднила стенограму телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. У ній очільник Білого дому закликає українського президента до розслідування справи щодо Байдена. (25.09.2019)

Демократи у Конгресі США різко розкритикували оприлюднений зміст розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. (25.09.2019)

Нагадаємо, скандал щодо розмови Трампа із Зеленським, яка відбулася ще 25 липня, розгорівся в США кілька днів тому. Йшлося про закиди, що американський президент міг тиснути на українського президента, щоб той домігся розслідування щодо ексвіцепрезидента США Джо Байдена і його сина. Сам Байден закликав главу Білого дому негайно оприлюднити розшифровку телефонної розмови з Зеленським.

24 вересня Трамп видав відповідне розпорядження, а 25 вересня стенограму переговорів опублікували. У ній президент США дійсно закликає українську владу до розслідування щодо Джо Байдена і його сина Хантера, який навесні 2014 року ввійшов до ради директорів української нафтогазової компанії Burisma.

 24 вересня Палата представників Конгресу США ініціювала процедуру імпічменту президента.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в середу з очільником Білого дому заявив, що у нього була хороша телефонна розмова з президентом США, і Трамп не чинив на нього тиск.

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