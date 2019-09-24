Трамп назвав "жартом" заяви про імпічмент

Президент США Дональд Трамп заявив, що він ні на кого не тиснув, а з президентом України Володимиром Зеленським мав "відмінну" та "дивовижну" телефонну розмову. Про це він сказав на пресконференції після зустрічі з Зеленським увечері в середу, 25 вересня. "Я нікому не погрожував… Жодного спонукання, жодного тиску, нічого" - цитує Трампа агенція dpa.

При цьому Трамп наголосив, що за останні три дні у Нью-Йорку провів близько 20 зустрічей зі світовими лідерами і навіть домовився про торговельну угоду з Японією. Однак журналісти, за його словами, замість того щоб інформувати про ці події, висвітлюють "нісенітницю".

Крім того, американський президент висловив нерозуміння, чому політики від Демократичної партії США хочуть його імпічменту за те, що він провів "чудову телефонну розмову" з українським колегою. "Це жарт. Імпічмент за це?" - висловив здивування Трамп.

Нагадаємо, скандал щодо розмови Трампа із Зеленським, яка відбулася ще 25 липня, розгорівся в США кілька днів тому. Йшлося про закиди, що американський президент міг тиснути на українського президента, щоб той домігся розслідування щодо ексвіцепрезидента США Джо Байдена і його сина. Сам Байден закликав главу Білого дому негайно оприлюднити розшифровку телефонної розмови з Зеленським.

24 вересня Трамп видав відповідне розпорядження, а 25 вересня стенограму переговорів опублікували. У ній президент США дійсно закликає українську владу до розслідування щодо Джо Байдена і його сина Хантера, який навесні 2014 року ввійшов до ради директорів української нафтогазової компанії Burisma.

24 вересня Палата представників Конгресу США ініціювала процедуру імпічменту президента.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в середу з очільником Білого дому заявив, що у нього була хороша телефонна розмова з президентом США, і Трамп не чинив на нього тиск.