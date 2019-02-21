 Трамп: КНДР швидко стане однією з найпотужніших економік у світі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2019

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Новини

Трамп: КНДР швидко стане однією з найпотужніших економік у світі

За кілька днів до саміту з Кім Чен Ином Дональд Трамп висловив переконання у світлому майбутньому КНДР без ядерної зброї.

Кім Чен Ин та Дональд Трамп під час зустрічі в Сінгапурі, 12 червня 2018 року

Кім Чен Ин та Дональд Трамп під час зустрічі в Сінгапурі, 12 червня 2018 року

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив переконання у тому, що Північна Корея може стати однією з найпотужніших економік світу у тому разі, якщо відмовиться від розробок ядерної зброї. Про це глава Білого дому написав у своєму Twitter у неділю, 24 лютого, за кілька днів до запланованого саміту з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Трамп наголосив, що він має "чудові відносини" з лідером КНДР. "Голова Кім усвідомлює, і, можливо, краще, ніж будь-хто інший, що без ядерної зброї його країна швидко стане однією з найпотужніших економік в усьому світі. Тому що завдяки своєму розташуванню, своєму народу (і йому особисто) країна має більше потенціалу для швидкого зростання, ніж будь-яка інша країна", - написав президент США.

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У своєму посланні Конгресу президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що наприкінці лютого зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином у В'єтнамі. Для такого вибору є вагомі підстави. (07.02.2019)

Рада Безпеки ООН зняла обмеження на пересування підсанкційних чиновників з Північної Кореї на час проведення саміту між лідерами КНДР та США в Ханої. (21.02.2019)

Переговори Трампа і Кіма відбудуться у столиці В'єтнаму Ханої 27 лютого. Це буде друга зустріч лідерів США та КНДР після історичного саміту в Сінгапурі у червні минулого року. Кім вже прямує до Ханоя броньованим потягом, у поїздці його супроводжують члени політбюро правлячої Трудової партії Кореї.

Нагадаємо, за підсумками першої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі 12 червня 2018 року був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні 2018 року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки. Утім, пізніше Північна Корея заявила про випробування нової високотехнологічної зброї.

Дивитись відео 01:57

Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які стрибають в басейн без води

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Стрибки "бомбочкою"

    Цікаво, коли вони помітять, що в басейні немає води?

  • Карикатура, Дональд Трамп, граната

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Президент-граната

    "Цей президент - мов граната: цілковито заряджений і знятий із запобіжника. У вас лишилося кілька секунд, щоб добігти до укриття".

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин у космосі

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Вихід знайдено!

    Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


DW.COM

Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)  

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