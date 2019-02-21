Трамп: КНДР швидко стане однією з найпотужніших економік у світі

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив переконання у тому, що Північна Корея може стати однією з найпотужніших економік світу у тому разі, якщо відмовиться від розробок ядерної зброї. Про це глава Білого дому написав у своєму Twitter у неділю, 24 лютого, за кілька днів до запланованого саміту з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Трамп наголосив, що він має "чудові відносини" з лідером КНДР. "Голова Кім усвідомлює, і, можливо, краще, ніж будь-хто інший, що без ядерної зброї його країна швидко стане однією з найпотужніших економік в усьому світі. Тому що завдяки своєму розташуванню, своєму народу (і йому особисто) країна має більше потенціалу для швидкого зростання, ніж будь-яка інша країна", - написав президент США.

Переговори Трампа і Кіма відбудуться у столиці В'єтнаму Ханої 27 лютого. Це буде друга зустріч лідерів США та КНДР після історичного саміту в Сінгапурі у червні минулого року. Кім вже прямує до Ханоя броньованим потягом, у поїздці його супроводжують члени політбюро правлячої Трудової партії Кореї.

Нагадаємо, за підсумками першої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі 12 червня 2018 року був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні 2018 року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки. Утім, пізніше Північна Корея заявила про випробування нової високотехнологічної зброї.

Дивитись відео 01:57 Поділитись Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2zKog Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)