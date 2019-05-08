Трамп здивований викликом сина на допит у Сенат

Комітет з розвідки Сенату США викликав на допит старшого сина президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа-молодшого, і це здивувало його батька. Про це сам Дональд Трамп заявив у четвер, 9 травня.

Перед цим низка американських ЗМІ повідомили із посиланнями на власні джерела, що комітет з розвідки американського Сенату бажає допитати Трампа-молодшого. Так, інформаційне агентство AP зазначило, що сенаторів зацікавили його попередні свідчення, які він 2017 року давав у справі про російське втручання у президентські вибори. У агентстві відзначають, що доповідь спецпрокурора Мюллера у цій справі згадує суперечності у свідченнях Трампа-молодшого сенатському комітету та тому, що деякі свідки розповіли слідчим.

Попри той факт, що сам факт виклику до Сенату не було офіційно підтверджено, президент США відреагував на нього у своїй заяві та висловив своє здивування рішенням комітету.

"Мій син - дуже добра людина, він дуже важко працює. Остання річ, яка йому потрібна, - це Вашингтон", - зазначив Трамп. Він також додав, що його син вже достатньо звітував перед комітетом Сенату.

Інформаційне агентство Reuters із посиланнями на власні джерела повідомило, що найвірогідніше Трамп-молодший відмовиться давати свідчення та скористається п'ятою поправкою до американської конституції, яка дозволяє людині не давати свідчення проти себе.

Трамп-молодший 2017 року добровільно свідчив перед комітетом. Тоді головна увага сенаторів була прикута до зустрічі представників передвиборчого штабу його батька із російським юристом, що пропонував компромат на Гілларі Клінтон, та особистими контактами із засновником WikiLeaks Джуліаном Ассанжем.

Нагадаємо, 6 травня відбувати трирічний термін ув'язнення вирушив екс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен. Його засудили за злочини, пов'язані з банківським і податковим шахрайством.

Під час слухань у наглядовому комітету Палати представників Конгресу США 27 лютого цього року Коен охарактеризував Трампа расиситом, аферистом та шахраєм. За словами адвоката, йому соромно за те, що він прикривав діяння президента. Коен додав, що ще до президентства Трамп знав, що WikiLeaks під час виборчої кампанії 2016 року оприлюднить дані з листування демократів, зокрема ті, що компроментують Гілларі Клінтон.