Трамп звинуватив NYT в "держзраді"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що твердження про активізацію кібератак США проти Росії, поширене виданням The New York Times, не відповідає дійсності. Про це Трамп написав у своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

"Це віртуальний акт державної зради колись великої газети, що, мабуть, відчайдушно шукає якусь історію, будь-яку історію, навіть якщо та погана для нашої країни", - написав Трамп.

У наступному дописі американський президент запевнив, що поширена NYT інформація про збільшення числа американських кібератак на Росію є неправдивою. Крім того, господар Білого дому вкотре різко розкритикував роботу ЗМІ США, назвавши їх "корумпованими".

"Вони зроблять, або скажуть, що завгодно, анітрохи не думаючи про наслідки. Це справжні боягузи і, без сумніву, вороги народу", - охарактеризував Трамп американських журналістів.

Раніше газета The New York Times з посиланням на неназваних нинішніх і колишніх американських урядовців, повідомила про активізацію спроб США щодо поширення шкідливих програм в російські комп'ютерні мережі, пов'язані з електропостачанням країни. Такі дії Сполучених Штатів буцім були "застереженням" президенту РФ Володимиру Путіну, написали журналісти з посиланням на свої анонімні джерела.