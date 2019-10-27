Трамп заявив, що буде радий бачити Зеленського у Білому домі

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, 2 листопада, про те, що він хотів би побачити президента України Володимира Зеленського із візитом у Вашингтоні та очікує, що його український колега прийме це запрошення. Із такою заявою Трамп виступив під час спілкування з журналістами на галявині Білого дому перед відльотом до Нью-Йорка.

"Я, авжеж, хотів би запросити його. Я був би дуже радий його приїзду до Білого дому, якщо він захоче приїхати, і я думаю, що він захоче приїхати", - зазначив американський президент.

Нагадаємо, що зараз у Конгресі США тривають закриті слухання в рамках розпочатої процедури імпічменту Трампа. Конгресмени з'ясовують, чи тиснув американський президент на свого українського колегу з метою домогтися в Україні розслідування проти Хантера Байдена, сина одного з потенційних конкурентів Трампа на майбутніх президентських виборах Джо Байдена.

Раніше повідомлялося, що під час цих слухань тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що з метою тиску на Зеленського Трамп призупинив надання Києву військової допомоги розміром майже у 400 мільйонів доларів.

Приводом для розслідування стала інформація про те, що під час телефонної розмови із Зеленським у липні цього року, Трамп тиснув на українського президента з метою домогтися розслідування проти Хантера Байдена та заморозив із цією метою надання військової допомоги для Києва.

Сам Трамп раніше називав розпочате проти нього розслідування у зв'язку зі звинуваченнями в переслідуванні власних інтересів в Україні "лінчуванням" та відкидає усі звинувачення. Зеленський також раніше заявляв, що в його телефонній розмові із Трампом, яка відбулася 25 липня, питання надання збройної допомоги Києву не піднімалося і жодного шантажу з боку Білого дому не було.

Зеленський та Трамп вже зустрічалися - їхня перша і поки що остання особиста зустріч відбулася 25 вересня на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Поїздку до Нью-Йорка у суботу Трамп присвятив відвідинам турніру зі змішаних єдиноборств на арені спортивного комплексу "Медісон-сквер-гарден". Раніше цього тижня стало відомо, що Трамп та його дружина Меланія змінили офіційне місце реєстрації і податкову резиденцію з Нью-Йорка на Флориду.