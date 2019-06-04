 Трамп запропонував Великобританії нову всеосяжну торговельну угоду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2019

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Новини

Трамп запропонував Великобританії нову всеосяжну торговельну угоду

Між Сполученими Штатами та Великобританією після Brexit варто було б укласти нову всеосяжну торговельну угоду, вважає президент США Дональд Трамп. Тим часом у Лондоні відбуваються масштабні протести проти візиту Трампа.

Дональд Трамп та Тереза Мей

Дональд Трамп та Тереза Мей на зустрічі в Лондоні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував укласти між США та Великобританією після виходу останньої з ЄС нову всеосяжну торговельну угоду. Цю пропозицію Трамп озвучив у вівторок, 4 червня, під час зустрічі з прем'єр-міністеркою  Великобританії Терезою Мей у Лондоні. "Ми матимемо дуже-дуже предметну торговельну угоду, це буде дуже чесна угода", - запевнив Трамп, цитує агенція новин Reuters. Він висловив упевненість, що уряди зможуть швидко домовитися стосовно угоди.

Трамп також похвалив британську прем'єрку, яка залишає посаду, за "чудово роботу", хоча раніше нерідко критикував Мей за нерішучий курс щодо Brexit. Мей планує скласти повноваження наприкінці цього тижня.

Масові протести в Лондоні

Зустріч Трампа з Мей відбувалася на тлі масових протестів проти візиту Трампа. В центральній частині Лондона зібралися тисячі людей, котрі висловили свою незгоду з перебуванням Трампа у Великобританії та критикували його політику, зокрема у питаннях змін клімату, а також несхвальну позицію щодо абортів.

Учасники протестів проти Трампа в Лондоні

Учасники протестів проти Трампа в Лондоні

Критики Трампа запустили в повітря велику повітряну кулю, що зображала американського президента в вигляді малюка в підгузку, передає агенція новин AFP.

Цього разу на вулиці Лондона вийшли тисячі людей, що значно менше, порівняно з торішніми акціями протесту, в яких взяли участь десятки тисяч учасників.

Розмова з Джонсоном

Крім того, цього ж дня глава Білого дому провів телефонну розмову з британським екс-міністром закордонних справ Борисом Джонсоном. Саме Джонсон вважається найімовірнішим наступником Мей на посаді голови Консервативної партії та керівника британського уряду.

На початку свого візиту до Великобританії Трамп похвалив Джонсона та висловив переконання, що той "дуже добре" працюватиме на посаді прем'єра країни.

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