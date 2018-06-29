 Трамп дав ухильну відповідь на питання про визнання анексії Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2018

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Новини

Трамп дав ухильну відповідь на питання про визнання анексії Криму

Президент США Дональд Трамп не дав чіткої відповіді на запитання про імовірне визнання анексії Криму. Також американський президент окреслив теми, які обговорюватиме з Путіним.

Дональд Трамп на борту Air Force One

Дональд Трамп на борту Air Force One

Президент США Дональд Трамп не дав чіткої відповіді на те, чи можуть США визнати Крим частиною Росії. "Ми маємо побачити", - заявив він, відповідаючи на запитання журналістів про імовірність визнання анексованого українського півострова частиною російської території. Про це американський президент заявив у п'ятницю, 29 червня, під час спілкування з журналістами на борту президентського авіалайнера Air Force One на шляху до штату Нью-Джерсі, повідомляє агентство AP.

Аналогічним чином Трамп висловився і щодо можливого скасування санкцій щодо Росії. "Ми побачимо, що буде робити Росія", - зазначив він.

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Від саміту США-РФ, який може відбутися найближчим часом, виграє радше Путін, ніж Трамп. А президентові США зустріч потрібна швидше для того, щоб потішити власне его, вважає Міодраг Шоріч. (28.06.2018)

16 липня у Гельсінкі відбудеться двостороння зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна. На порядку денному - непрості відносини двох держав. (28.06.2018)

Крім того, американський президент розповів про теми, які він має обговорити з російським президентом Володимиром Путіним під час зустрічі, яка має відбутися 16 липня у Гельсінки. Серед них має бути, зокрема, ймовірне втручання РФ в американські вибори. "Ми говоритимемо про вибори. Ми не хочемо, щоб хтось втручався в наші вибори", - зазначив очільник Білого дому.

Також, за словами Трампа, він збирається поговорити з Путіним про ситуацію в Україні та Сирії. "Ми маємо обговорити з Росією багато речей. Ми говоритимемо про Сирію, ми говоритимемо з ними про Україну. Можливо, ми навіть поговоримо про деякі речі, які президент Обама втратив, як Крим, якщо про це зайде мова", - наголосив американський президент.

Нагадаємо, наразі триває підготовка зустрічі Трампа та Путіна, яка має відбутися 16 липня в столиці Фінляндії. Як повідомляли раніше в Кремлі, Путін і Трамп мають намір "обговорити поточний стан та перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, а також актуальні питання міжнародного порядку денного".

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