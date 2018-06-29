Трамп дав ухильну відповідь на питання про визнання анексії Криму

Президент США Дональд Трамп не дав чіткої відповіді на те, чи можуть США визнати Крим частиною Росії. "Ми маємо побачити", - заявив він, відповідаючи на запитання журналістів про імовірність визнання анексованого українського півострова частиною російської території. Про це американський президент заявив у п'ятницю, 29 червня, під час спілкування з журналістами на борту президентського авіалайнера Air Force One на шляху до штату Нью-Джерсі, повідомляє агентство AP.

Аналогічним чином Трамп висловився і щодо можливого скасування санкцій щодо Росії. "Ми побачимо, що буде робити Росія", - зазначив він.

Крім того, американський президент розповів про теми, які він має обговорити з російським президентом Володимиром Путіним під час зустрічі, яка має відбутися 16 липня у Гельсінки. Серед них має бути, зокрема, ймовірне втручання РФ в американські вибори. "Ми говоритимемо про вибори. Ми не хочемо, щоб хтось втручався в наші вибори", - зазначив очільник Білого дому.

Також, за словами Трампа, він збирається поговорити з Путіним про ситуацію в Україні та Сирії. "Ми маємо обговорити з Росією багато речей. Ми говоритимемо про Сирію, ми говоритимемо з ними про Україну. Можливо, ми навіть поговоримо про деякі речі, які президент Обама втратив, як Крим, якщо про це зайде мова", - наголосив американський президент.

Нагадаємо, наразі триває підготовка зустрічі Трампа та Путіна, яка має відбутися 16 липня в столиці Фінляндії. Як повідомляли раніше в Кремлі, Путін і Трамп мають намір "обговорити поточний стан та перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, а також актуальні питання міжнародного порядку денного".