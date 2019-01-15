Трамп висунув нову пропозицію з метою припинити "шатдаун"

Президент США Дональд Трамп направив представникам Демократичної партії нову пропозицію. У своїй промові, яку він виголосив у суботу, 19 січня, Трамп заявив, що готовий піти демократам назустріч у так званій програмі DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals).

Ця програма захищає від депортації сотні тисяч молодих людей, нелегально ввезених у США батьками в дитячому віці. Таку категорію мігрантів ще називають "мрійниками" ("Dreamers"). Раніше Трамп виступав проти DACA і мав намір її скасувати.

За словами американського президента, мета такого компромісу - покласти край вимушеній зупинці роботи частини федеральних органів Сполучених Штатів - відомій як частковий "шатдаун" (government shutdown). Ще однією проголошеною Трампом ціллю його пропозиції є "вирішити кризу вздовж південного кордону", - цитує агенція новин Reuters.

В обмін на це Трамп як і досі вимагає від Демократичної партії збільшення фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою до визначених ним 5,7 мільярда доларів США. Провідні представники демократів одразу відкинули цю ідею, назвавши її "неприйнятною", передає агенція новин dpa.

"Шатдаун" триває вже майже місяць

Нинішній "шатдаун" став рекордним за тривалістю. Він розпочався після того як члени Демократичної партії категорично відмовилися підтримати запропонований президентом США Дональдом Трампом проект будівництва загорожі на кордоні з Мексикою. Демократи готові виділити на цей проект не більше 1,3 мільярда доларів.

Саме через ці розбіжності президент Трамп не підписав державний бюджет на 2019 рік. Тож з 22 грудня внаслідок технічної відсутності фінансування в США почався частковий "шатдаун" федеральних органів. Це призвело до відправки у вимушену відпустку близько 380 тисяч чиновників. Ще 420 тисяч, від роботи яких держава не може відмовитися, змушені працювати безоплатно.

Трамп неодноразово погрожував запровадити надзвичайний стан, що дозволило б розпочати зведення загорожі без схвалення фінансування Конгресом. Раніше він також застерігав, що "шатдаун" може тривати дуже довго - місяці або й роки. Через "шатдаун" Трамп скасував поїздку на Давоський економічний форум.