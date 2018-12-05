Трамп визначився із кандидатурами генпрокурора і представниці в ООН

Американський президент Дональд Трамп у п'ятницю, 7 грудня, заявив, що запропонує кандидатуру Вільяма Барра на посаду генпрокурора США, повідомдяє агенція AP. Барр уже обіймав посаду генпрокурора за президентства Джорджа Буша-старшого.

Колишній генпрокурор країни Джефф Сешнс подав у відставку на прохання президента Дональда Трампа 7 листопада. Зміщення Сешнса з посади відбулося на наступний день після того, як Республіканська партія втратила більшість у нижній палаті Конгресу. Наразі обов'язки генпрокурора виконує Метью Вітакер, якого вважають особливо лояльним до Трампа.

Нова кандидатура представниці США в ООН

Крім того, Дональд Трамп у п'ятницю заявив, що речниця Державного департаменту США Хізер Науерт буде запропонована ним на посаду постійного представника США при Організації Об'єднаних Націй (ООН). "Вона дуже талановита, дуже розумна, дуже прудка, і, я гадаю, її всі будуть поважати", - цитує заяву Трампа агенція AP.

Як повідомлялося, на початку жовтня Ніккі Хейлі, яку призначили на цю посаду в листопаді 2016 року, подала у відставку з посади постійної представниці США при ООН. Науерт стала прес-секретаркою Держдепу в квітні 2017 року, вона працювала за двох держсекретарів - Рекса Тіллерсона та Майка Помпео, а до цього Науерт була журналісткою телеканалу Fox News.