 Трамп визначився із кандидатурами генпрокурора і представниці в ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2018

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Новини

Трамп визначився із кандидатурами генпрокурора і представниці в ООН

На посаду генпрокурора США Дональд Трамп запропонував кандидатуру Вільяма Барра, який уже обіймав цю посаду за президентства Буша-старшого. Також президент США пропонує призначити Хізер Науерт представницею США в ООН.

Вільям Барр уже був генпрокурором США (фото 1991 року)

Вільям Барр уже був генпрокурором США (фото 1991 року)

Американський президент Дональд Трамп у п'ятницю, 7 грудня, заявив, що запропонує кандидатуру Вільяма Барра на посаду генпрокурора США, повідомдяє агенція AP. Барр уже обіймав посаду генпрокурора за президентства Джорджа Буша-старшого.

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Замість Джеффа Сешнса обов'язки генпрокурора США тимчасово виконуватиме лояльний до Трампа Метью Вітакер, який неодноразово критикував розслідування імовірного втручання Росії у вибори 2016 року. (08.11.2018)

Заяву про відставку постійної представниці США при ООН Ніккі Хейлі прийняв американський президент Дональд Трамп. Адміністрацію Трампа вона залишить до кінця року. (09.10.2018)

Колишній генпрокурор країни Джефф Сешнс подав у відставку на прохання президента Дональда Трампа 7 листопада. Зміщення Сешнса з посади відбулося на наступний день після того, як Республіканська партія втратила більшість у нижній палаті Конгресу. Наразі обов'язки генпрокурора виконує Метью Вітакер, якого вважають особливо лояльним до Трампа.

Нова кандидатура представниці США в ООН

Крім того, Дональд Трамп у п'ятницю заявив, що речниця Державного департаменту США Хізер Науерт буде запропонована ним на посаду постійного представника США при Організації Об'єднаних Націй (ООН). "Вона дуже талановита, дуже розумна, дуже прудка, і, я гадаю, її всі будуть поважати", - цитує заяву Трампа агенція AP. 

Як повідомлялося, на початку жовтня Ніккі Хейлі, яку призначили на цю посаду в листопаді 2016 року, подала у відставку з посади постійної представниці США при ООН. Науерт стала прес-секретаркою Держдепу в квітні 2017 року, вона працювала за двох держсекретарів - Рекса Тіллерсона та Майка Помпео, а до цього Науерт була журналісткою телеканалу Fox News.

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