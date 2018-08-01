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Джефф Сешнс

Тема

Джеф Сешнс - американський правник, колишній міністр юстиції США.

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Докладно

Вільям Барр уже був генпрокурором США (фото 1991 року)

Трамп визначився із кандидатурою генпрокурора

Трамп визначився із кандидатурою генпрокурора

На посаду генпрокурора Трамп запропонував кандидатуру Вільяма Барра, на посаду представниці в ООН - Хізер Науерт.
Політика7 грудня 2018 р.
Дональд Трамп та Джефф Сешнс

Звільнення Джеффа Сешнса - Трамп кинув виклик Конгресу

Звільнення Джеффа Сешнса - Трамп кинув виклик Конгресу

Звільнення генпрокурора Джеффа Сешнса - виклик як республіканцям, так і демократам, вважає Міхаель Кніґґе.
Міхаель Кніґґе
Коментар
Політика8 листопада 2018 р.
Джефф Сешнс іде з посади

Трамп звільнив американського генпрокурора Сешнса

Трамп звільнив американського генпрокурора Сешнса

Замість Джеффа Сешнса обов'язки генпрокурора тимчасово виконуватиме лояльний до Трампа Метью Вітакер.
Політика8 листопада 2018 р.
Стрілянина сталась у синагозі в центрі Піттсбурга

Стрілку з Піттсбурга висунуті звинувачення з 29 пунктів

Стрілку з Піттсбурга висунуті звинувачення з 29 пунктів

Проти чоловіка, який убив 11 людей у синагозі в Піттсбургу, висунуті звинувачення. Йому може загрожувати смертна кара.
Суспільство28 жовтня 2018 р.
Поліція Нью-Йорку на місці виявлення одного з пакунків

Арештований у справі "поштових бомб" був фанатом Трампа

Арештований у справі "поштових бомб" був фанатом Трампа

Арештований через розсилання поштою бомб був прихильником американського президента та неодноразово був арештований.
Політика27 жовтня 2018 р.
Дональд Трамп (ліворуч) із Полом Манафортом

Трамп: Справа Манафорта не стосується змови з росіянами

Трамп: Справа Манафорта не стосується змови з росіянами

Президент США Трамп заявив, що обвинувачення проти Манафорта не стосуються розслідування імовірної "змови з росіянами".
Політика1 серпня 2018 р.
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