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Джефф Сешнс
Тема
Джеф Сешнс - американський правник, колишній міністр юстиції США.
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Докладно
Трамп визначився із кандидатурою генпрокурора
Трамп визначився із кандидатурою генпрокурора
На посаду генпрокурора Трамп запропонував кандидатуру Вільяма Барра, на посаду представниці в ООН - Хізер Науерт.
Політика
07.12.2018
7 грудня 2018 р.
Звільнення Джеффа Сешнса - Трамп кинув виклик Конгресу
Звільнення Джеффа Сешнса - Трамп кинув виклик Конгресу
Звільнення генпрокурора Джеффа Сешнса - виклик як республіканцям, так і демократам, вважає Міхаель Кніґґе.
Міхаель Кніґґе
Коментар
Політика
08.11.2018
8 листопада 2018 р.
Трамп звільнив американського генпрокурора Сешнса
Трамп звільнив американського генпрокурора Сешнса
Замість Джеффа Сешнса обов'язки генпрокурора тимчасово виконуватиме лояльний до Трампа Метью Вітакер.
Політика
08.11.2018
8 листопада 2018 р.
Стрілку з Піттсбурга висунуті звинувачення з 29 пунктів
Стрілку з Піттсбурга висунуті звинувачення з 29 пунктів
Проти чоловіка, який убив 11 людей у синагозі в Піттсбургу, висунуті звинувачення. Йому може загрожувати смертна кара.
Суспільство
28.10.2018
28 жовтня 2018 р.
Арештований у справі "поштових бомб" був фанатом Трампа
Арештований у справі "поштових бомб" був фанатом Трампа
Арештований через розсилання поштою бомб був прихильником американського президента та неодноразово був арештований.
Політика
27.10.2018
27 жовтня 2018 р.
Трамп: Справа Манафорта не стосується змови з росіянами
Трамп: Справа Манафорта не стосується змови з росіянами
Президент США Трамп заявив, що обвинувачення проти Манафорта не стосуються розслідування імовірної "змови з росіянами".
Політика
01.08.2018
1 серпня 2018 р.
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