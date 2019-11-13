Трампа більше цікавило розслідування щодо Байдена, ніж Україна - в.о. посла США Тейлор

Президент США Дональд Трамп більше піклувався про розслідування щодо ексвіцепрезидента країни Джо Байдена та його сина Хантера, ніж про Україну. Про це заявив у середу, 13 листопада, тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор під час перших публічних слухань у комітеті з розвідки Конгресу США у рамках розслідування, яке може дати старт процедурі імпічменту Трампа.

Головний американський дипломат в Україні Тейлор розповів, що його неназваний помічник підслухав телефонну розмову між Трампом та послом США в ЄС Гордоном Сонландом 26 липня.

Голова комітету Адам Шифф запитав у Тейлора, чи полягала важливість цієї розмови у тому, що Трампа більше цікавилирозслідування, ніж сама країна-союзник США. На це питання Вільям Тейлор відповів: "Так, сер". За його словами, він не знав про цей телефонний дзвінок, коли свідчив у цьому самому комітеті за закритими дверима 22 жовтня.

Крім того, Тейлор заявив, що вважав "нелогічним" та "божевільним" прив'язувати надання військової допомоги Україні до виконанняє нею умови - просування розслідування стосовно політичного опонента, потенційного суперника Трампа на виборах-2020 Джо Байдена.

Тейлор зазначив, що допомога у сфері безпеки є важливою не лише для України, а й для власних військових інтересів США. Він наголосив, що "немає сенсу" утримувати ці гроші і це є "контрпродуктивним для всього, що ми намагалися зробити".

Своєю чергою, речниця Дональда Трампа Стефані Грішем заявила, що президент США не стежить за відкритими слуханнями. "Не дивиться, він працює" - написала Грішем у електронному листі журналістам агенції АР. За її словами, на середу, 13 листопада, у Трампа запланована зустріч з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, якого він прийме у Білому домі. Після цього планується проведення спільної прес-конференції в Білому домі.

Нагадаємо, раніше цього дня почалися перші відкриті слухання в рамках розслідування, мета якого з'ясувати, чи починати процедуру імпічменту щодо президента країни Дональда Трампа через його розмову з президентом України Володимиром Зеленським у липні цього року. Крім Тейлора, заслухати мають також американського дипломата, обізнаного з Україною, Джорджа Кента.