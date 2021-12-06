На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "торгівля зброєю".

Торгівля зброєю у світі невпинно зростає. Принаймні так стверджують експерти Стокгольмського інституту дослідження миру (SIPRI). Серед найбільших експортерів зброї вже не одне десятиріччя належать США, Росія, Китай, Франція та Німеччина. Велику проблему в світі представляє нелегальна торгівля зброї. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.