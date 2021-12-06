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Торгівля зброєю

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "торгівля зброєю".

Торгівля зброєю у світі невпинно зростає. Принаймні так стверджують експерти Стокгольмського інституту дослідження миру (SIPRI). Серед найбільших експортерів зброї вже не одне десятиріччя належать США, Росія, Китай, Франція та Німеччина. Велику проблему в світі представляє нелегальна торгівля зброї. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

SIPRI: торгівля зброєю процвітає, попри пандемію

SIPRI: торгівля зброєю процвітає, попри пандемію 06.12.2021

Понад пів трильйона доларів наторгували за рік виробники зброї по всій планеті. Згідно зі звітом SIPRI, глобальний експорт зброї 2020 року зріс - попри пандемію. Росія втратила позиції, в Україні - стагнація.
ЗРК Patriot: на озброєнні яких країн є американські комплекси

ЗРК Patriot: на озброєнні яких країн є американські комплекси 13.04.2021

В яких ще країнах на озброєнні перебувають американські ЗРК Patriot, розмістити які в Україні запропонував очільник Офісу президента Андрій Єрмак?
Доповідь SIPRI: Кризи стимулюють торгівлю зброєю в світі

Доповідь SIPRI: Кризи стимулюють торгівлю зброєю в світі 09.03.2020

США зміцнюють лідерство в світовій торгівлі зброєю. Німеччина, за даними SIPRI, на четвертому місці серед найбільших її експортерів. Здебільшого зброю продають до країн Близького Сходу.
У Болгарії трьох росіян обвинувачують в отруєнні бізнесмена

У Болгарії трьох росіян обвинувачують в отруєнні бізнесмена 24.01.2020

У Болгарії прокуратура висунула трьом росіянам обвинувачення в отруєнні бізнесмена Еміліана Гебрева, чия компанія торгує зброєю.
Німеччина у 2019 році експортувала рекордний обсяг озброєнь

Німеччина у 2019 році експортувала рекордний обсяг озброєнь 27.12.2019

За неповний 2019 рік уряд Німеччини схвалив експорт озброєнь майже на вісім мільярдів євро - на 65 відсотків більше, ніж торік.
Німеччина у першому півріччі 2019 року вдвічі наростила експорт озброєнь

Німеччина у першому півріччі 2019 року вдвічі наростила експорт озброєнь 11.07.2019

Порівняно з першим півріччям минулого року Німеччина більш ніж вдвічі збільшила експорт озброєнь - було укладено контрактів на суму у 5,3 мільярда євро.
У ФРН викрили один за найбільших торговельних майданчиків даркнету

У ФРН викрили один за найбільших торговельних майданчиків даркнету 03.05.2019

Німецькі слідчі затримали адміністраторів Wall Street Market - одного з найбільших за розміром торговельних майданчиків даркнету. Там продавали наркотики і викрадену інформацію.
ФРН жалкує через вихід США з договору про торгівлю зброєю

ФРН жалкує через вихід США з договору про торгівлю зброєю 27.04.2019

Відкликання Дональдом Трампом підпису США під договором завдає удару по зусиллях світової спільноти поліпшити регулювання торгівлі зброєю, заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас.
Берлін схвалив нові поставки військових технологій Саудівській Аравії

Берлін схвалив нові поставки військових технологій Саудівській Аравії 12.04.2019

Німеччина готова постачати Саудівській Аравії технологію виробництва напівпричепів з низькорамною платформою, повідомляють ЗМІ. Раніше Берлін на півроку продовжив ембарго на постачання зброї Ер-Ріяду.
Польща закупить нові озброєння на 43 мільярди євро

Польща закупить нові озброєння на 43 мільярди євро 28.02.2019

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак анонсував модернізацію польської армії, що передбачатиме закупівлю країною нових озброєнь на 43 мільярди євро.
Як Росія зміцнює позиції в Африці

Як Росія зміцнює позиції в Африці 04.06.2018

Спершу Центральноафриканська республіка, потім Демократична республіка Конго. Росія активно розширяє вплив в Африці і співпрацює з усе більшою кількістю країн у питаннях безпеки.
СБУ: В Києві поліцейський кинув гранату у працівника спецслужби

СБУ: В Києві поліцейський кинув гранату у працівника спецслужби 07.03.2018

Працівники СБУ намагалися затримати в Києві ймовірного продавця зброї, проте він втік, підірвавши гранату. Один співробітник СБУ отримав легкі ушкодження.
Reuters: усупереч санкціям КНДР заробила на експорті 200 мільйонів доларів США

Reuters: усупереч санкціям КНДР заробила на експорті 200 мільйонів доларів США 03.02.2018

Північна Корея попри санкції постачала зброю в Сирію та М'янму, а також продавала вугілля, зокрема Росії. КНДР активно використовує фальшиві документи, повідомляє Reuters з посиланням на звіт ООН.

Світ не хоче війни, але озброюється - нова доповідь SIPRI (12.12.2017) 12.12.2017

Вперше за останні п'ять років у світі зросли продажі зброї, застерігає Стокгольмський інститут дослідження проблем миру. 100 провідних концернів світу продали минулоріч зброї на 375 млрд доларів.

Зброя з Литви: Україна - на сторожі всього регіону

Зброя з Литви: "Україна - на сторожі всього регіону" 30.11.2017

Уряд Литви ухвалив рішення передати Україні озброєнь на суму 2 мільйони євро. Українська армія отримає близько 7 тисяч автоматів Калашникова, міномети і протитанкову зброю.
Німеччина знову нарощує експорт озброєнь до Саудівської Аравії

Німеччина знову нарощує експорт озброєнь до Саудівської Аравії 14.11.2017

Обсяг дозволів на експорт військової техніки з Німеччини до Саудівської Аравії у третьому кварталі 2017 року зріс до майже 148 мільйонів євро.
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