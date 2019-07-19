 Топ 5 завдань для нової Верховної Ради (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 19.07.2019

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Топ 5 завдань для нової Верховної Ради (відео)

Як боротимуться з "піаністами" у новій Верховній Раді? Як зняти недоторканість з нардепів? А також що робити з незаконним збагаченням і землею? Анімоване пояснення про головні завдання для нових народних обранців.

Новому складу українського парламенту ІХ-го скликання доведеться працювати під тиском вкрай високих очікувань до себе

Новому складу українського парламенту ІХ-го скликання доведеться працювати під тиском вкрай високих очікувань до себе

Нова Рада ще не сформована, а у депутатів вже є важливі домашні завдання: депутатська недоторканність, "піаністи" & прогульники, нарешті побороти корупцію, повернути покарання за незаконне збагачення та вирішити проблему ринку землі. Втім, поки усе це лише наміри й обіцянки. М’яч нині на боці Ради.

 

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