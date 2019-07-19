Топ 5 завдань для нової Верховної Ради (відео)

Нова Рада ще не сформована, а у депутатів вже є важливі домашні завдання: депутатська недоторканність, "піаністи" & прогульники, нарешті побороти корупцію, повернути покарання за незаконне збагачення та вирішити проблему ринку землі. Втім, поки усе це лише наміри й обіцянки. М’яч нині на боці Ради.