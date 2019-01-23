 Тоні Блер висловився за повторний референдум щодо Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2019

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Новини

Тоні Блер висловився за повторний референдум щодо Brexit

Колишній прем'єр Великобританії Тоні Блер скептично оцінює можливості уряду Терези Мей провести будь-який договір з ЄС щодо Brexit через парламент. Розумніше було б знову дізнатися думку народу, заявив він в інтерв'ю DW.

Interview Tony Blair DW Weltwirtschaftsforum Davos (DW/J. Gottschalk)

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер виступив за проведення нового референдуму про подальше перебування Сполученого Королівства в складі Євросоюзу. "Це дасть країні остаточний результат", - сказав він в інтерв'ю медіакомпанії DW на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі у вівторок, 22 січня.

"Нині є набагато глибше розуміння того, що насправді означає Brexit, набагато краще розуміння всіх пов'язаних з цим питань. За таких обставин не буде безглуздим запитати громадян, чи не воліли б вони ще раз обдумати своє рішення", - пояснив колишній британський прем'єр.

Скепсис щодо можливостей Мей

На думку Блера, нинішня прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей не зможе домогтися успіху в питанні про порядок і умови Brexit з огляду на нинішню ситуацію в парламенті. "Потрібно звернутися за рішенням до народу, оскільки парламент паралізований. Я сумніваюся в тому, що Мей зможе провести через нього (британський парламент. - Ред.) будь-яку угоду. Жодна з форм Brexit не набирає більшості. Тож найрозумнішим буде (…) запитати в народу", - пояснив свою точку зору колишній прем'єр-міністр Великобританії.

На тлі цього Тоні Блер згадав і так званий "План Б", який має в своєму розпорядженні нинішня керівниця британського уряду. "Наскільки я розумію, тут ідеться про те, щоб змінити умови договору про вихід (Великобританії зі складу ЄС. - Ред.). Звісно, що це питання має вирішуватися на переговорах між британським урядом та ЄС", - сказав Тоні Блер.

Щодо майбутніх торговельних відносин між Сполучених Королівством і ЄС Блер вважає, що в цьому питанні й досі "немає згоди". "Одна група людей бажає зберегти тісні зв'язки з Європою. Інша - прагне розірвати всі стосунки з торговельною системою ЄС", - зазначив колишній очільник британського уряду.

Нагадаємо, 25 листопада минулого року країни-члени ЄС схвалили проект договору, що регламентує ключові питання виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Однак 15 січня британський парламент відмовився його ратифікувати. Очікують, що 29 січня у парламенті має відбутися голосування за новий план . Суть плану полягає у відновленні переговорів з Брюсселем стосовно питання прикордонного контролю між Північною Ірландією та Республікою Ірландія.

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