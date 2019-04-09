Тонкощі голосування не за місцем реєстрації (відео)

Перед другим туром президентських виборів у столичних відділах Державного реєстру виборців - натовпи людей. Усіх цих українців сюди привела віра в те, що їхній голос має значення. А також - проблеми з голосуванням. Хтось не знайшов себе у списках виборців, інші - хочуть змінити дільницю, бо не можуть проголосувати за місцем реєстрації. Як люди виборюють право на голос - дивіться в сюжеті DW: