Тонкощі голосування не за місцем реєстрації (відео)

Деякі виборці лінуються піти на виборчу дільницю, а інші, навпаки, борються за таку можливість. Ті, хто не може проголосувати за місцем реєстрації, вимагають права на вибори у чергах та навіть у судах.
Перед другим туром президентських виборів у столичних відділах Державного реєстру виборців - натовпи людей. Усіх цих українців сюди привела віра в те, що їхній голос має значення. А також - проблеми з голосуванням. Хтось не знайшов себе у списках виборців, інші - хочуть змінити дільницю, бо не можуть проголосувати за місцем реєстрації. Як люди виборюють право на голос - дивіться в сюжеті DW:
Представник Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Томас Ример в інтерв'ю DW розповів про проблеми, пов'язані з голосуванням ВПО та осіб, що проживають не за місцем реєстрації в Україні. (04.04.2019)
Черги, суди, бюрократія - тим, кому в Україні потрібно буде змінити місце голосування на другий тур виборів, не позаздриш. А таких нараховуються мільйони. (03.04.2019)
На президентських виборах мають право проголосувати близько 30 мільйонів українців. Такими є дані ЦВК. 4 відсотки з них - це молодь, яка вперше отримала таке право. Голосуватиме, однак, далеко не кожна молода людина. (27.03.2019)