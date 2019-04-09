 Тонкощі голосування не за місцем реєстрації (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.04.2019

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Політика й суспільство

Тонкощі голосування не за місцем реєстрації (відео)

Деякі виборці лінуються піти на виборчу дільницю, а інші, навпаки, борються за таку можливість. Ті, хто не може проголосувати за місцем реєстрації, вимагають права на вибори у чергах та навіть у судах.

Wahlen Wahlzettel Kartons Auszählung Ukraine (picture-alliance/dpa/P. Quaranta)

Кілька мільйонів українських виборців живуть не за пропискою

Перед другим туром президентських виборів у столичних відділах Державного реєстру виборців - натовпи людей. Усіх цих українців сюди привела віра в те, що їхній голос має значення. А також - проблеми з голосуванням. Хтось не знайшов себе у списках виборців, інші - хочуть змінити дільницю, бо не можуть проголосувати за місцем реєстрації. Як люди виборюють право на голос - дивіться в сюжеті DW:

 

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Представник ОБСЄ: Умови зміни місця голосування в Україні містять зайві перешкоди

Представник Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Томас Ример в інтерв'ю DW розповів про проблеми, пов'язані з голосуванням ВПО та осіб, що проживають не за місцем реєстрації в Україні. (04.04.2019)  

Вибори в Україні: "Сім кіл пекла", або як змінити місце голосування

Черги, суди, бюрократія - тим, кому в Україні потрібно буде змінити місце голосування на другий тур виборів, не позаздриш. А таких нараховуються мільйони. (03.04.2019)  

Уперше на вибори: чи піде українська молодь голосувати?

На президентських виборах мають право проголосувати близько 30 мільйонів українців. Такими є дані ЦВК. 4 відсотки з них - це молодь, яка вперше отримала таке право. Голосуватиме, однак, далеко не кожна молода людина. (27.03.2019)  

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Чимала частина кримчан за п'ять років після анексії зберегла українські паспорти. Їх власники мають право проголосувати на майбутніх виборах, але не поспішають ним скористатись. DW спробувала з'ясувати, чому. (20.03.2019)  

Аудіо й відео до теми

Прописка по-німецьки: просто, але обов'язково для всіх (27.12.2016)  

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