 Тисячі людей в Ізраїлі вийшли на протест і вимагали відставки Нетаньяху | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2020

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Новини

Тисячі людей в Ізраїлі вийшли на протест і вимагали відставки Нетаньяху

Тисячі осіб у Єрусалимі, Тель-Авіві та інших містах в Ізраїлі взяли участь у протестах. Вони звинувачують прем'єра Біньяміна Нетаньяху у корупції, критикують за дії під час епідемії COVID-19 і вимагають його відставки.

Протестувальники в Ізраїлі вимагають відставки прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху

Протестувальники в Ізраїлі вимагають відставки прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху

Декілька тисяч ізраїльтян вийшли на протести у Єрусалимі, Тель-Авіві та інших містах у суботу, 25 липня. Протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, якого вони звинувачують у корупції і критикують за політику під час епідемії COVID-19 в країні, повідомляє інформагентство AFP.

Демонстранти у Єрусалимі зібралися біля резиденції прем'єра. Вони тримали плакати з написами "Ти корумпований, з нас вже досить тебе" і "Де мораль? Де цінності?".

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Також протестувальники виступили проти ухваленого цього тижня закону, який надає уряду особливі повноваження для боротьби з поширенням коронавірусу до кінця 2021 року.

Під час протестів сталися сутички, правоохороці застосували водомети, щоб розігнати натовп. За даними поліції, в Єрусалимі через участь у сутичках затримано 12 осіб, повідомляє dpa.  

 

Протест проти Нетяньяху у Єрусалимі

Протест проти Нетяньяху у Єрусалимі

Протести проти Нетаньяху тривають в Ізраїлі вже декілька тижнів. У травні почалися судові засідання у справі щодо прем'єра Ізраїлю, якому висунули обвинувачення у хабарництві та шахрайстві. Через це багато ізраїльтян закликають до його відставки.

Крім того, демонстранти незадоволені, як вони вважають, хаотичною політикою Нетяньяху у боротьбі з поширенням COVID-19, -  ресторани, пляжі та спортивні зали спочатку були закриті, потім відкриті, а потім знову закриті через нове зростання кількості інфікувань.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Гопкінса, в Ізраїлі з 9-мільйонним населенням офіційно підтвердили більше 60,6 тисячі заражень коронавірусом, 457 смертей та понад 26,9 тисячі випадків одужання.

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