Тереза Мей проситиме у ЄС більше часу для Brexit

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей проситиме у Європейського Союзу більше часу для того, аби знайти спільне рішення щодо Brexit разом із опозиційною Лейбористською партією. Заява пролунала у вівторок, 2 квітня, після більш ніж семигодинної урядової зустрічі, що була присвячена пошуку виходу із глухого кута, у якому Лондон опинився у процесі виходу з ЄС.

За словами Мей, йтиметься про "коротке" відтермінування Brexit. "Ми потребуватимемо подальшого подовження статті 50, що буде якомога коротшим і яке завершиться, коли ми укладемо угоду", - зазначила прем'єрка. Вона запропонувала скласти разом із лідером опозиції план, згідно якого буде забезпечено вихід з Європейського Союзу із відповідною угодою.

Рішення Мей запропонувати лейбористам спільну роботу над угодою з ЄС відкриває шлях для "м'якшого" Brexit, адже Лейбористська партія раніше виступала за продовження митного союзу із Євросоюзом та збереження тісних зв'язків із єдиним ринком ЄС. Утім, за словами прем'єрки, новий план має включати в себе вже узгоджену з ЄС у листопаді частину угоди.

Якщо згоди із лейбористами досягти не вийде, Мей обіцяє запропонувати на розгляд парламенту низку можливих варіантів організації подальших відносин із ЄС та запроваджувати курс, який буде обрано парламентарями.

Президент Європейської Ради Дональд Туск уже закликав до "зваженого" підходу до прохання британської прем'єрки. "Навіть якщо після сьогоднішнього дня ми досі не знаємо, яким буде кінцевий результат, давайте залишатися спокійними", - заявив Туск у Twitter 2 квітня ввечері.

Нагадаємо, що раніше ЄС погодився відкласти Brexit до 12 квітня. До цієї дати Велика Британія повинна буде надати Європейській Раді інформацію про можливі сценарії своїх подальших дій. Британські депутати вже кілька разів відхилили угоду про вихід з ЄС.