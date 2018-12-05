Тереза Мей обговорить з лідерами ЄС угоду щодо Brexit

Очільниця уряду Великобританії Тереза Мей у вівторок, 11 грудня, відвідає ЄС для переговорів із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель. У плані перемовин обговорення угоди щодо Brexit.

"Я зроблю все можливе, аби отримати подальші гарантії та (…) обговорити те, що непокоїть депутатів парламенту", - пообіцяла Мей парламенту напередодні, після того, як вона відклала голосування щодо проекту угоди про Brexit. Цей проект вже був схвалений 27-ма країнами-членами ЄС.

Голосування було відкладене, тому що для підтримки угоди забракло би голосів, пояснила прем'єрка. "Зрозуміло, що є широка підтримка багатьох ключових аспектів угоди, але одне питання - кордон Північної Ірландії - і надалі викликає поширення глибокого занепокоєння", - зазначила Мей у своєму виступі перед Палатою громад.

Тим часом президент Європейської Ради Дональд Туск вирішив скликати 13 грудня позачергову зустріч лідерів ЄС для обговорення ситуації з угодою про вихід Великобританії з Євросоюзу.

Питання кордону між Ірландією й Північною Ірландією залишається одним із найбільш суперечливих у перемовинах щодо Brexit. Палкі прихильники "жорсткого" виходу Великобританії з ЄС не погоджуються з відкритим кордоном між частиною Сполученого Королівства Північною Ірландією та членом ЄС Ірландією. Вони непокояться, що таким чином Великобританії буде назавжди зв'язана правилами і регулюваннями Євросоюзу.