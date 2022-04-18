WTA призупиняє всі турніри в Китаї через ситуацію з тенісисткою Пен Шуай

Глава WTA не виключив, що на тенісистку чинять тиск після висунутих нею звинувачень у сексуальному насильстві. Він дуже стурбований ризиками, з якими можуть стикнутися гравці та співробітники асоціації у Китаї.