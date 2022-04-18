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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Теніс". Одним з найстаріших тенісних турнірів є Вімблдонський турнір.
Серед найбільших тенісних турнірів - Вімблдонський турнір, Відкритий чемпіонат США, Відкритий чемпіонат Франції, Відкритий чемпіонат Австралії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.