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Теніс

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Теніс". Одним з найстаріших тенісних турнірів є Вімблдонський турнір.

Серед найбільших тенісних турнірів - Вімблдонський турнір, Відкритий чемпіонат США, Відкритий чемпіонат Франції, Відкритий чемпіонат Австралії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українські спортсмени у ФРН: тренування з думкою про повернення додому

Українські спортсмени у ФРН: тренування з думкою про повернення додому 18.04.2022

Мрії та надії молодих українських спортсменів враз зруйнувала російська війна. Багато з них разом із сім'ями залишили країну. Та дехто вже зміг відновити тренування на новому місці. Репортаж з Німеччини.

Перша ракетка світу Ешлі Барті несподівано завершила тенісну кар'єру

Перша ракетка світу Ешлі Барті несподівано завершила тенісну кар'єру 23.03.2022

25-річна тенісистка Ешлі Барті тричі вигравала турніри серії Grand Slam та нині посідає першу сходинку у рейтингу найкращих тенісисток.

Тенісист Роджер Федерер пожертвує 500 тисяч доларів українським дітям

Тенісист Роджер Федерер пожертвує 500 тисяч доларів українським дітям 18.03.2022

Відомий швейцарський тенісист вирішив підтримати українських дітей, які втратили доступ до освіти.

Тенісист Новак Джокович залишив Австралію

Тенісист Новак Джокович залишив Австралію 16.01.2022

Згідно з ухвалою федерального суду, зірку світового тенісу Новака Джоковича не допустили до участі у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. Спортсмен залишив країну.
Австралія вдруге анулювала візу тенісисту Новаку Джоковичу

Австралія вдруге анулювала візу тенісисту Новаку Джоковичу 14.01.2022

Участь багаторазового чемпіона Australian Open у цьогорічному турнірі в Австралії знову під питанням. Влада країни анулювала його візу через відсутність щеплення проти коронавірусу.
WTA призупиняє всі турніри в Китаї через ситуацію з тенісисткою Пен Шуай

WTA призупиняє всі турніри в Китаї через ситуацію з тенісисткою Пен Шуай 02.12.2021

Глава WTA не виключив, що на тенісистку чинять тиск після висунутих нею звинувачень у сексуальному насильстві. Він дуже стурбований ризиками, з якими можуть стикнутися гравці та співробітники асоціації у Китаї.

Росіянин Медведєв виграв турнір US Open

Росіянин Медведєв виграв турнір US Open 13.09.2021

Даниіл Медведєв став першим російським тенісистом, який виграв фінал турніру "Великого шолома" з 2005 року, коли Марат Сафін переміг в турнірі Australian Open.
Переможницею US Open стала британська тенісистка Емма Радукану

Переможницею US Open стала британська тенісистка Емма Радукану 12.09.2021

У фіналі US Open 18-річна британка Емма Радукану перемогла 19-річну канадку Лейлу Фернандес.
Еліна Світоліна перемогла на турнірі WTA в Чикаго

Еліна Світоліна перемогла на турнірі WTA в Чикаго 29.08.2021

Перемога на турнірі Жіночої тенісної асоціації в Чикаго стала першим здобутим титулом Еліни Світоліної в сезоні 2021 року.

Німецький тенісист Зверєв здобуває блискучу перемогу на Олімпіаді

Німецький тенісист Зверєв здобуває блискучу перемогу на Олімпіаді 01.08.2021

Німецький тенісист Александер Зверєв у фіналі упевнено переміг росіянина Карена Хачанова.
Токіо-2020: Еліна Світоліна здобуває вольову перемогу в матчі за бронзу

Токіо-2020: Еліна Світоліна здобуває вольову перемогу в матчі за бронзу 31.07.2021

Тенісистка Еліна Світоліна принесла Україні п'яту бронзу на Олімпіаді в Токіо. У драматичному матчі за третє місце вона перемогла Олену Рибакіну з Казахстану.
Токіо-2020: Світоліна не змогла пробитися до фіналу турніру

Токіо-2020: Світоліна не змогла пробитися до фіналу турніру 29.07.2021

Українська тенісистка після поразки у півфіналі у матчі за бронзову медаль зіграє із представницею Казахстану Оленою Рибакіною.
Еліна Світоліна вперше виступить у півфіналі Олімпіади

Еліна Світоліна вперше виступить у півфіналі Олімпіади 28.07.2021

Еліна Світоліна дебютує у півфіналі на Олімпійських іграх в Токіо. За вихід у фінал Світоліна зіграє з чешкою Маркетою Вондроушовою.
Серб Новак Джокович вшосте переміг на Вімблдонському турнірі

Серб Новак Джокович вшосте переміг на Вімблдонському турнірі 11.07.2021

У напруженій боротьбі Новак Джокович вирвав перемогу в фіналі Вімблдонського турніру в італійця Маттео Берреттіні. Суперники провели на корті понад три години.
Теніс: австралійка Ешлі Барті виборола Grand Slam

Теніс: австралійка Ешлі Барті виборола Grand Slam 10.07.2021

У фіналі Wimbledon-2021 австралійська тенісистка Ешлі Барті в трьох сетах впевнено перемогла чеську тенісистку Кароліну Плішкову.

Дев'ятнадцятий Grand Slam для Новака: Джокович виграв Roland Garros

Дев'ятнадцятий Grand Slam для Новака: Джокович виграв Roland Garros 13.06.2021

Сербський тенісист Новак Джокович у драматичному фіналі Відкритої першості Франції у п'яти сетах здолав грека Стефаноса Циципаса. Це вже 19-ий титул серба на турнірах серії Grand Slam.
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