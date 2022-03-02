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Телеканал RT

Телеканал RT – російська багатомовна державна телевізійна мережа.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "RT". Телеканал RT, який раніше називався Russia Today, було створено 2005 року. RT фінансується з державного бюджету. На Заході експерти розглядають RT як пропагандистський канал Кремля. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Євросоюз призупинив мовлення RT і Sputnik

Євросоюз призупинив мовлення RT і Sputnik 02.03.2022

У Євросоюзі призупинили мовлення російських державних ЗМІ RT (раніше Russia Today) і Sputnik, доки Москва не припинить агресію проти України та поширення дезінформації в Європі.
Центробанк РФ і закрите небо: у ЄС погодили нові санкції за війну проти України

Центробанк РФ і закрите небо: у ЄС погодили нові санкції за війну проти України 27.02.2022

Міністри закордонних справ країн ЄС домовилися про низку нових санкцій за війну Росії проти України, а також участь Білорусі в ній. Ці заходи торкнуться Банку Росії, авіапростору ЄС, SWIFT, RT і Sputnik.
YouTube зупиняє монетизацію деяких російських каналів

YouTube зупиняє монетизацію деяких російських каналів 26.02.2022

Серед каналів, монетизацію яких призупинено на YouTube, інформаційний канал RT, що фінансується урядом РФ. Раніше український міністр культури Олександр Ткаченко просив сервіс заблокувати російські канали.
Хакери Anonymous оголосили кібервійну Росії через її напад на Україну

Хакери Anonymous оголосили кібервійну Росії через її напад на Україну 25.02.2022

Хакерське угруповання Anonymous оголосило, що в рамках кібервійни з РФ через її військове вторгнення в Україну атакувало телеканал RT. Структура ФСБ з кібербезпеки говорить про "критичний" рівень загрози кібератак.
Факти про санкції проти DW у РФ і заборону RT DE мовити у ФРН

Факти про санкції проти DW у РФ і заборону RT DE мовити у ФРН 04.02.2022

Російська влада заборонила мовлення DW у Росії. МЗС РФ говорить про "заходи у відповідь" після заборони на мовлення для RT DE у Німеччині. Наскільки заходи справді дзеркальні?
Заходи проти DW необґрунтовані. Як канцлер ФРН відреагував на заборону РФ

"Заходи проти DW необґрунтовані". Як канцлер ФРН відреагував на заборону РФ 04.02.2022

Офіційний Берлін вважає цілковито безпідставним порівняння заборони мовлення RT DE у Німеччині з позбавленням журналістів Deutsche Welle можливості працювати в Росії. Що думає з цього приводу канцлер Шольц?
ЄС: Рішення влади Росії заборонити мовлення DW безпідставне

ЄС: Рішення влади Росії заборонити мовлення DW безпідставне 04.02.2022

У Євросоюзі вважають рішення Москви заборонити мовлення DW у країні неприйнятним та безпідставним. Петер Стано наголосив, що ситуацію з RT DE не можна порівнювати з роботою DW у Росії.
Німецький медіарегулятор заборонив мовлення телеканалу RT DE

Німецький медіарегулятор заборонив мовлення телеканалу RT DE 02.02.2022

Німецька Комісія з ліцензування та нагляду заборонила телеканалу RT DE супутникову та онлайн-трансляцію. Медіарегулятор послався на відсутність ліцензії на мовлення у ФРН.
Роскомнагляд знову погрожує заблокувати YouTube

Роскомнагляд знову погрожує заблокувати YouTube 17.12.2021

Російський регулятор вимагає від концерну Google розблокувати YouTube-канал RT auf Sendung. Водночас у Німеччині порушили справу проти супутникового каналу RT за обхід умов ліцензування.
YouTube втретє заблокував німецькомовний канал RT

YouTube втретє заблокував німецькомовний канал RT 16.12.2021

Канал RT auf Sendung був видалений в день його запуску на YouTube. В пресслужбі Google пояснили, що зробили це за обхід обмежень, застосованих раніше.

Британський суд підтвердив штраф російському телеканалу RT

Британський суд підтвердив штраф російському телеканалу RT 26.10.2021

Апеляційний суд у Лондоні через три роки визнав законним рішення медіарегулятора Ofcom про штраф за порушення принципу неупередженості у семи сюжетах телеканалу RT від 2018 року.
Скандал навколо RT: Роскомнагляд погрожує заблокувати YouTube

Скандал навколо RT: Роскомнагляд погрожує заблокувати YouTube 29.09.2021

Роскомнагляд заявив, що може заблокувати YouTube, якщо відеохостинг не зніме обмеження з двох німецькомовних каналів RT. Уряд Німеччини тим часом відкинув звинувачення РФ у причетності до блокування цих каналів.
YouTube заблокував два німецьких канали RT, РФ погрожує німецьким ЗМІ наслідками

YouTube заблокував два німецьких канали RT, РФ погрожує німецьким ЗМІ наслідками 29.09.2021

У міністерстві закордонних справ РФ погрожують "симетричними заходами" щодо німецьких ЗМІ в Росії після блокування двох німецькомовних каналів RT медіахостінгом YouTube.
Голова Бундестагу застеріг від впливу Росії на вибори в Німеччині

Голова Бундестагу застеріг від впливу Росії на вибори в Німеччині 26.06.2021

Багато мешканців Німеччини користуються іноземними медіа. Такий мовник, як RT, навіть близько не відповідає критеріям свободи слова, заявив голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле.
Влада ФРН не має стосунку до конфлікту RT з Commerzbank - МЗС

Влада ФРН не має стосунку до конфлікту RT з Commerzbank - МЗС 05.03.2021

У МЗС ФРН назвали "недоречною" російську погрозу німецьким ЗМІ у РФ у відповідь на рішення Commerzbank припинити фінансове обслуговування підрозділів RT у Німеччині.

Литва також заборонила трансляцію російського телеканалу RT

Литва також заборонила трансляцію російського телеканалу RT 08.07.2020

У Вільнюсі мотивувати рішення тим, що телеканали групи RT підконтрольні Дмитру Кисельову, який перебуває в санкційному списку ЄС.
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