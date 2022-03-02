Телеканал RT – російська багатомовна державна телевізійна мережа.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "RT". Телеканал RT, який раніше називався Russia Today, було створено 2005 року. RT фінансується з державного бюджету. На Заході експерти розглядають RT як пропагандистський канал Кремля. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.