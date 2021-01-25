 Тарифи в Україні не підвищуватимуть до кінця опалювального сезону - Шмигаль | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2021

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Тарифи в Україні не підвищуватимуть до кінця опалювального сезону - Шмигаль

Кабінет міністрів України підписав меморандум щодо тарифів на тепло та гарячу воду з місцевою владою, повідомив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Тарифи в Україні не підвищуватимуть до кінця опалювального сезону, пообіцяв Денис Шмигаль

Тарифи в Україні не підвищуватимуть до кінця опалювального сезону, пообіцяв Денис Шмигаль

Уряд України підписав меморандум щодо тарифів на тепло та гарячу воду, згідно з яким, ці тарифи не будуть підвищуватись у поточному опалювальному сезоні. Про це у вівторок, 9 лютого, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

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"Щойно офіційно закріпили це в меморандумі з місцевою владою. Це один із восьми кроків нашої команди щодо розв'язання тарифного питання", - написав прем'єр.

Пресслужба президента України уточнила, що цей меморандум передбачає, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла та його постачання до жителів України упродовж усього опалювального періоду 2020-2021 років. "Для цих підприємств передбачені відстрочка оплати за природний газ та компенсація різниці між ринковою ціною природного газу та ціною, врахованою в тарифах за тепло", - йдеться у повідомленні.

Уряд гарантує, що фінансування компенсацій для підприємств теплопостачання не перекладатимуть на органи місцевого самоврядування, запевнили у пресслужбі президента України.

Зазначається, що НАК "Нафтогаз України" розробить та запровадить до 1 вересня 2021 року довгострокові цінові пропозиції для забезпечення сталого рівня цін на природний газ для підприємств теплопостачання. "Це дасть змогу уникнути цінових коливань протягом опалювального сезону 2021-2022 років", - пояснили у пресслужбі президента України.

Нагадаємо, 25 січня Шмигаль оголосив, що український уряд підготував та реалізовує вісім кроків, що сприятимуть зменшенню тарифів для підтримки українців у час коронавірусної кризи.

Раніше компанія "Нафтогаз України" збільшила ціну на природний газ для населення на січень 2021 року на 14 відсотків або на 0,89 гривні за один кубометр газу - до 7,22 гривні за кубічний метр (із ПДВ, без урахування вартості розподілу і доставки. - Ред.) порівняно з груднем 2020 року. Деякі облгази почали продавати газ за ціною понад 10 гривень за один кубометр, що викликало масові протести населення. Згодом, у січні, уряд України вирішив зафіксувати граничну ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр з 1 лютого. 

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