Змінити газопостачальника: місія можлива?

Життя в приватному будинку - це не лише простір, у зимовий період це ще й може бути випробуванням, бо доводиться опалювати великі приміщення. Для львів'янки Олесі К., яка мешкає в особняку, саме опалювальний період став точкою відліку, після якої в сім'ї вирішили змінити газопостачальника. "Вирішили шукати альтернативи, бо оплата за газ забирає повністю дохід одного або двох членів сім'ї. Хочеться, щоб тариф був більш притомний до можливостей споживачів", - каже Олеся К.

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Можливість є, треба тільки скористатися

Починаючи від серпня 2020 року, в українських споживачів є альтернатива: постачальника газу можна змінити за спрощеною процедурою. Право працювати на газовому ринку в Україні мають уже понад 700 компаній. Щоправда, з приватним споживачем, за даними Федерації роботодавців нафтогазової галузі, працює зараз близько 50 компаній. Перелік усіх постачальників природного газу можна знайти на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у галузі енергетики та комунальних послуг (НКРЕП) у розділі "Газ природний".

Цей перелік є вкрай корисною річчю. Якщо, скажімо, у поштовій скриньці ви знайшли рекламу одного із газопостачальників і зацікавились пропозицією, то важливо спочатку у вище згаданому реєстрі перевірити чинність ліцензії цього підприємства, аби не натрапити на шахрая. А щоб розібратись з тарифами, можна скористатись порівняльною базою даних сайту "Газотека". На лютий ціна на газ у всіх фактично однакова через встановлену урядом верхню межу, але ще на січень продавці газу пропонували тарифи від 6,99 гривень до 10,8 гривень за 1 кубометр газу.

Сама процедура зміни газопостачальника є доволі простою. Для цього взагалі не потрібно контактувати з компанією, від послуг якої споживач хоче відмовитись. Натомість необхідно зайти на сайт обраної нової компанії, заповнити там заяву на зміну газопостачальника, підписати її за допомогою цифрового підпису або від руки й додати електронні версії необхідних документів або їхні фото. Перелік документів та вимоги у різних постачальників може відрізнятися. Як правило, це - паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, документ про право власності на житло, а також так званий ЕІС-код - тобто персональний газовий номер об'єкту газопостачання. Цей код можна знайти у платіжці за розподіл газу, або в договорі з постачання газу, а саме в заяві-приєднання.

Брак інформації та інертність споживачів

Усю цю процедуру проробила й Олеся К. Але змінити газопостачальника їй вдалось все ж таки не відразу. 30 листопада жінка подала онлайн-заявку до однієї з компаній, але за якийсь час їй прийшла відмова. "Нам навіть не пояснили чому. Хоча ми виконали всі умови, які вони поставили. Тому подавати заяву знову бажання не було. Але минув місяць, ціни ще виросли, і ми вирішили спробувати ще раз", - розповідає Олена К. І цього разу через п'ять днів отримали повідомлення, що заявку розглянули, залишилося надіслати паперову версію документів на поштову адресу.

Як свідчить статистика Антимонопольного комітету України, досі можливістю змінити постачальника газу скористалась лише три відсотки жителів України.

Брак інформації та інертність споживачів є головними причинами, чому цифра зростає повільно, вважає експерт з питань житлового-комунального господарства, ексрадник Офісу реформ при Міністерстві розвитку громад та територій України Сергій Пінчук. "Не було широкої анонсованої інформаційної кампанії. Пересічні споживачі, які не є користувачами інтернету, про це можуть і не знати. А крім того, в споживачів є страх, бо це - абсолютно нові для нас суспільні взаємовідносини. Досі українці не мали практики змінювати постачальника газу чи електрики", - каже експерт.

І справді, хтось не наважується на зміну газопостачальника, оскільки, наприклад, боїться залишитись без газу, скажімо, у разі банкрутства нової компанії. Такі побоювання не є виправданими. У цьому випадку, а також у випадку призупинення, або анулювання ліцензії постачальника блакитного палива споживача підстрахує, при чому автоматично, так званий "постачальник останньої надії" (ПОН). Зараз цю роль виконує компанія "Нафтогаз України". ПОН також автоматично вступає в гру, якщо клієнта немає в реєстрі споживачів у жодного постачальника, або постачальник не замовив для клієнта газ. Слід, однак, пам'ятати, що "постачальник останньої надії" постачає газ споживачу не більше 60 днів на рік. За цей час бажано вирішити проблеми, що виникли.

Обмежені можливості для сіл

Змінити постачальника газу на дешевшого хотіла б і пенсіонерка Анна С. з селища Дашава Стрийського району. "За газ цього місяця мені прийшла квитанція з сумою понад чотири тисячі гривень, за доставку газу - 400 гривень. Субсидія покриває лише частину оплат. А ще є інші комунальні послуги", - каже жінка.

Анна С. рада б змінити газову компанію якнайшвидше, але не знає, як це зробити і де. "Інтернетом я не вмію користуватись, так як і мої сусіди-пенсіонери. А "Ощадбанк" від нас забрали. Тепер для цього треба їхати аж до райцентру", - скаржиться жінка. Крім того, вона не знає, якого газопостачальника обрати: "Я не знаю який постачальник кращий. І чи не зміниться він через рік. Чи не викупить його якийсь інший олігарх", - ділиться своїми побоюваннями Анна С.

В Антимонопольному комітеті України припускають, що окремі споживачі не змогли змінити газопостачальника і "через наявність певних бар'єрів - загрози від діючого продавця відключити від газу, нарахування неіснуючих боргів тощо". У випадку наявності таких бар'єрів в АМКУ радять "терміново звернутися до регулятора", а саме до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у галузі енергетики та комунальних послуг.

Тим часом у НКРЕП заявили, що готують цього року 300 перевірок облгазам і збутам через скарги споживачів.

Зміна газопостачальника й борги

Про можливі проблеми з газовиками знає на власному досвіді Ярина М. з селища Бірки, що на Львівщині. "Ми якось сіли ввечері, порахували наші квадратні метри, ціну на газ і вирахували, що щомісяця доведеться платити за опалення в осінньо-зимовий період по 9 тисяч гривень. Сума для нас - непідйомна. Тому вирішили ставити потужний твердопаливний котел", - розповідає Ярина М.

І тоді, за словами жінки, почались проблеми з газовиками, оскільки від жовтня до березня, за показниками лічильника родина напалювала лише до 20 кубометрів газу в місяць, що, вочевидь, не подобалось газовикам. "Що тільки вони не робили: двічі приїжджали фотографувати лічильник, шукали там поломки. Ще два рази фотографували котел, а потім замість реальних показників лічильника, в квитанціях щомісяця почали домальовувати втричі вищі цифри, які ми принципово не платимо", - каже Ярина М.

Тому, як з'явилась можливість поміняти постачальника газу, жінка вхопилась за неї. Вона спробувала зробити це в електронній формі, але її завернули через відсутність електронного підпису. Зараз вона його виробляє і водночас хвилюється, чи через суперечки щодо, на її думку, несправедливого боргу, не заблокують перехід на іншого постачальника.

Сергій Пінчук зауважує, що наявність боргів, чи суперечок з попередніми постачальниками не може вплинути на сам процес переходу. "Попередній постачальник через наявні борги не може впливати й вимагати відключення споживача від газопостачання. Він може тільки стягувати заборгованість у визначеному законодавством порядку через рішення суду", - каже Пінчук.

Водночас новий газопостачальник може відмовити споживачеві в укладенні договору в зв'язку з наявною заборгованістю. "Саме за новим постачальником залишається право вирішувати, в яких випадках він готовий взяти на себе відповідальність та приєднати споживача з боргом, а в яких - ні", - пояснили DW експерти порталу "ГазПравда".

Коли можуть відключити

Але є причина, через яку споживачеві таки можуть відключити газ. "Це, якщо людина зробила конструктивні зміни в газовому обладнанні: змінила котел, перенесла плиту чи лічильник і не повідомила про це облгаз. Всі зміни мають відбуватись з погодженням облгазів, бо це є безпека", - каже Сергій Пінчук.