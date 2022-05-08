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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Талібан".
Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" з 1996-го до 2001-го року тримали під контролем більшу частину Афганістану. Рух "Талібан" зародився в Афганістані серед пуштунів у 1994 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.