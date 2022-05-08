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Талібан

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Талібан".

Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" з 1996-го до 2001-го року тримали під контролем більшу частину Афганістану. Рух "Талібан" зародився в Афганістані серед пуштунів у 1994 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Афганські таліби знову зобов'язали жінок носити хіджаб

Афганські таліби знову зобов'язали жінок носити хіджаб 08.05.2022

Уряд талібів вимагає від жінок в Афганістані носити в громадських місцях хоча би хіджаб, а найкраще - паранджу.
У Кабулі вибухи, повідомляють про шістьох загиблих

У Кабулі вибухи, повідомляють про шістьох загиблих 19.04.2022

Біля школи та центру вивчення англійської мови на заході Кабула, де живуть шиїти, пролунало три вибухи. Інформація щодо кількості жертв не остаточна, кажуть у місцевій поліції.
Талібан повідомляє про десятки загиблих внаслідок ударів авіації Пакистану

"Талібан" повідомляє про десятки загиблих внаслідок ударів авіації Пакистану 17.04.2022

Пакистан вимагає у радикального ісламістського руху "Талібан", який контролює Афганістан, припинити діяльність екстремістів на сході країни.
Росія акредитувала дипломата від руху Талібан

Росія акредитувала дипломата від руху "Талібан" 09.04.2022

Рух "Талібан", який має контроль над Афганістаном, надіслав до Москви тимчасово повіреного у своїх справах. Жодна інша країна не дала акредитації представникам "Талібану". У самій РФ цей рух визнано забороненим.
Росія акредитувала першого дипломата уряду талібів

Росія акредитувала першого дипломата уряду талібів 31.03.2022

Афганський дипломат у лютому прибув до Росії та отримав акредитацію, повідомив глава російського МЗС Сергій Лавров. Перехідний уряд в Афганістані з'явився після захоплення влади "Талібаном".
ООН вимагає від талібів оприлюднити інформацію про зниклих жінок та журналістів

ООН вимагає від талібів оприлюднити інформацію про зниклих жінок та журналістів 02.02.2022

За даними ООН, невідомі затримали двох журналістів 31 січня. Досі немає інформації і про зниклих два тижні тому після демонстрації активісток. "Талібан" відкидає закиди про причетність до зникнення людей.

В ООН заявили про вбивство в Афганістані понад 100 колишніх чиновників

В ООН заявили про вбивство в Афганістані понад 100 колишніх чиновників 31.01.2022

За даними ООН, таліби вбили понад 100 представників поваленого уряду Афганістану та афганців, які раніше співпрацювали з міжнародною місією.
Таліби прибули в Осло для переговорів про допомогу Афганістану

Таліби прибули в Осло для переговорів про допомогу Афганістану 23.01.2022

Уперше з моменту захоплення влади в Афганістані "Талібан" проведе офіційні переговори із західними чиновниками в Європі. Зустріч буде присвячена гуманітарній допомозі.
ФРН прийняла понад 9300 афганців, які претендують на захист

ФРН прийняла понад 9300 афганців, які претендують на захист 22.01.2022

Загалом Берлін видав згоду на прийом 20 тисяч жителів Афганістану, які співпрацювали з Німеччиною, повідомили в МЗС ФРН.

ООН збирає світом 4,4 мільярда євро на допомогу Афганістану

ООН збирає світом 4,4 мільярда євро на допомогу Афганістану 12.01.2022

Термінова гуманітарна допомога необхідна більшості мешканців Афганістану, заявили в ООН і закликали до безпрецедентного за масштабом збору коштів на будівництво сховищ, доступ до питної води та боротьбу з голодом.
Талібан розпустив виборчу комісію Афганістану через те, що в ній немає потреби

"Талібан" розпустив виборчу комісію Афганістану через те, що в ній "немає потреби" 25.12.2021

Колишній керівник розпущеної виборчої комісії заявив, що проблеми Афганістану ніколи не будуть вирішені, "оскільки не буде виборів".
Талібан пообіцяв відновити видачу паспортів афганцям

"Талібан" пообіцяв відновити видачу паспортів афганцям 18.12.2021

Таліби, котрі призупинили видачу паспортів в Афганістані у серпні цього року, обіцяють відновити її у січні 2021-го. З наявними документами афганці зможуть залишити країну.
Amnesty International повідомила про військові злочини талібів в Афганістані

Amnesty International повідомила про військові злочини талібів в Афганістані 16.12.2021

Правозахисники задокументували факти тортур з боку "Талібану". Дії військових США напередодні приходу до влади талібів в Афганістані також призвели до жертв серед мирних афганців, йдеться у доповіді AI.
ООН звинуватила Талібан у щонайменше 72 стратах без суду у Афганістані

ООН звинуватила "Талібан" у щонайменше 72 стратах без суду у Афганістані 14.12.2021

За словами заступниці Верховного комісара ООН з прав людини Нади Аль-Нашиф, з моменту приходу до влади талібів у Афганістані було вбито більше сотні колишніх силовиків.

Талібан просить надати йому представництво Афганістану в ООН

"Талібан" просить надати йому представництво Афганістану в ООН 07.12.2021

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка відкладає рішення про те, хто представлятиме в ООН Афганістан та М'янму. Це означає, що в організації залишатимуться чинні посли.

ЄС і США стурбовані повідомленнями про страти колишніх силовиків в Афганістані

ЄС і США стурбовані повідомленнями про страти колишніх силовиків в Афганістані 05.12.2021

Правозахисні організації повідомили, що таліби попри обіцянки амністії, масово вбивають та затримують колишніх представників сил безпеки Афганістану. ЄС і уряди 21 країни засудили дії "Талібану".
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