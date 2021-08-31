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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Таллінн". Таллінн – естонське місто, столиця Естонії.
Таллінн є столицею Естонії і водночас найбільшим містом цієї країни. Населення Таллінна перевищує 400 тисяч осіб. У Таллінні розташовано також головний порт Естонії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Затоплення "Естонії": чому пором вже 25 років не піднімають з дна Балтики. Російська Арктика: що загрожує ненцям. Косово: чому не вдається побороти контрабанду. Швейцарія: за які права страйкують жінки. Великобританія: активісти відстоюють свободу пересування.
У французькому місті Дюнкерк скасування плати за проїзд в автобусах спричинило справжню "транспортну революцію". В Естонії майже усюди транспорт безкоштовний. А у Німеччині планують випробувати досвід у п'ятьох містах. Навіщо це роблять?