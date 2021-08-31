Суперечки про анексію: коли Росія та Естонія остаточно домовляться про кордон

Чи потрібні Естонії Печори і східне Принаров'я, чому Москва і Таллінн поки не мають договору про кордон і до чого тут Тартуський мирний договір, DW з'ясовувала у істориків з РФ, Естонії та Німеччини.