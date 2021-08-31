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Таллінн

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Таллінн". Таллінн – естонське місто, столиця Естонії.

Таллінн є столицею Естонії і водночас найбільшим містом цієї країни. Населення Таллінна перевищує 400 тисяч осіб. У Таллінні розташовано також головний порт Естонії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Парламент Естонії обрав нового президента країни

Парламент Естонії обрав нового президента країни 31.08.2021

Алар Каріс на посаді президента Естонії замінить Керсті Кальюлайд, його інавгурація має відбутися 11 жовтня. Президент Естонії має головно представницькі повноваження.
Естонія посилює охорону кордону через потік нелегальних мігрантів до Литви

Естонія посилює охорону кордону через потік нелегальних мігрантів до Литви 11.07.2021

Офіційний Таллінн посилив охорону кордонів із Росією та Латвією, а також контроль у портах. Естонія не хоче зростання потоку нелегальних мігрантів, як у Литві.
Консула Естонії оголошено в Росії персоною нон грата

Консула Естонії оголошено в Росії персоною нон грата 07.07.2021

Консул Естонії в Петербурзі, звинувачений ФСБ у ворожій щодо РФ діяльності, повнен залишити Росію протягом 48 годин. Глава естонського МЗС стверджує, що Март Лятте не виходив за рамки дипломатичної роботи.

В Естонії не бажані українці? (15.10.2020) 15.10.2020

В Естонії не бажані українці, бо вони розмовляють російською та працюють за мізерні гроші, сказав в інтерв'ю DW міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме. Дивіться, як він це пояснив.
Естонії не бажані українці, бо вони розмовляють російською та працюють за мізерні гроші - міністр

Естонії не бажані українці, бо вони розмовляють російською та працюють за мізерні гроші - міністр 14.10.2020

З огляду на етнічний склад Естонії та мовну проблему в цій країні, глава МВС Естонії Март Хельме не схвалює трудової міграції з України.
Безпаперова держава в Україні вже за рік? Досвід Естонії

Безпаперова держава в Україні вже за рік? Досвід Естонії 08.10.2020

Естонію часто називають цифровим лідером у Європі. 99 відсотків державних послуг там доступні онлайн. Шанси цифровізації української бюрократії в інтерв'ю DW оцінив Флоріан Маркус з консультаційного центру e-estonia.
Естонія та Латвія запровадять санкції проти керівництва Білорусі

Естонія та Латвія запровадять санкції проти керівництва Білорусі 21.08.2020

Услід за Литвою ще дві балтійські країни заявили, що незалежно від ЄС запровадять санкції проти посадовців Білорусі, причетних до фальсифікації виборів. Про готовність піти на такий крок повідомили Рига та Таллінн.
Суперечки про анексію: коли Росія та Естонія остаточно домовляться про кордон

Суперечки про анексію: коли Росія та Естонія остаточно домовляться про кордон 12.12.2019

Чи потрібні Естонії Печори і східне Принаров'я, чому Москва і Таллінн поки не мають договору про кордон і до чого тут Тартуський мирний договір, DW з'ясовувала у істориків з РФ, Естонії та Німеччини.
Зеленський: Я не говорив з Путіним про саміт нормандської четвірки

Зеленський: Я не говорив з Путіним про саміт "нормандської четвірки" 26.11.2019

Володимир Зеленський заявив, що не обговорював з Володимиром Путіним майбутній саміт "нормандської четвірки" у Парижі.
Веломаршрут вздовж колишньої залізної завіси: 10 тисяч кілометрів історії

Веломаршрут вздовж колишньої "залізної завіси": 10 тисяч кілометрів історії 29.10.2019

"Залізна завіса" розділяла Європу майже півстоліття. Нині вздовж колишньої лінії цього кордону пролягає велосипедний маршрут Iron Curtain Trail. Вирушивши у таку подорож, занурюєшся в історію та культуру Європи.

Пором Естонія: чому балтійський Титанік досі на дні - Європа у фокусі (відео)

Пором "Естонія": чому "балтійський Титанік" досі на дні - "Європа у фокусі" (відео) 23.09.2019

Затоплення "Естонії": пором вже 25 років не піднімають з дна Балтики. Косово: чому не вдається побороти контрабанду. Великобританія: активісти відстоюють свободу пересування.

Затоплення "Естонії": пором не піднімають з дна Балтики через теракт? - "Європа у фокусі" (23.09.2019) 23.09.2019

Затоплення "Естонії": чому пором вже 25 років не піднімають з дна Балтики. Російська Арктика: що загрожує ненцям. Косово: чому не вдається побороти контрабанду. Швейцарія: за які права страйкують жінки. Великобританія: активісти відстоюють свободу пересування.

Естонія: Кая Каллас не отримала мандат на формування уряду меншості

Естонія: Кая Каллас не отримала мандат на формування уряду меншості 15.04.2019

Більшість законодавців не підтримали надання мандата на формування уряду меншості лідерці партії, що здобула перемогу на виборах.

Громадяни Естонії обирають новий склад парламенту

Громадяни Естонії обирають новий склад парламенту 03.03.2019

Загалом майже 1100 кандидатів боротимуться за 101 місце в парламенті Естонії. Право голосу на виборах до парламенту Естонії мають майже мільйон громадян країни.
МЗС Естонії викликало російського посла через інцидент у Керченській протоці

МЗС Естонії викликало російського посла через інцидент у Керченській протоці 28.11.2018

Представник естонського МЗС на зустрічі з послом закликав РФ негайно звільнити українські кораблі та моряків, яких Росія захопила поблизу Керченської протоки 25 листопада. Таллінн висловив підтримку Україні.

Безкоштовний громадський транспорт: як це працює за кордоном (17.10.2018) 17.10.2018

У французькому місті Дюнкерк скасування плати за проїзд в автобусах спричинило справжню "транспортну революцію". В Естонії майже усюди транспорт безкоштовний. А у Німеччині планують випробувати досвід у п'ятьох містах. Навіщо це роблять?

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