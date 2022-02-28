Вертикальне озеленення в Сінгапурі (08.09.2021)

У Сінгапурі до 2030 року хочуть озеленити 80% будівель. Окрім очищення повітря, температура озеленених фасадів у порівнянні з іншими будинками нижча на 10 градусів. До того ж, це просто красиво! Дивіться самі!