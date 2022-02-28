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Сінгапур

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сінгапур".

Сінгапур є містом-державою у Південно-Східній Азії. За формою державного устрою Сінгапур є парламентською ліберальною демократією. Кількість населення Сінгапура становить близько 5,6 мільйона осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сінгапур долучиться до санкцій проти Росії за вторгнення в Україну

Сінгапур долучиться до санкцій проти Росії за вторгнення в Україну 28.02.2022

До міжнародних санкцій проти Росії за вторгнення в Україну планує долучитися Сінгапур. Влада цього важливого фінансового центру в Азії анонсувала "адекватні санкції і обмеження".

Топ-10 найдорожчих міст світу (фотогалерея)

Топ-10 найдорожчих міст світу (фотогалерея) 07.12.2021

За даними британського тижневика The Economist, життя у багатьох містах стало дорожчим. Серед причин - зокрема й пандемія. Ізраїльський Тель-Авів замінив Париж на вершині рейтингу найдорожчих міст світу.
Київ піднявся у рейтингу найдорожчих міст для життя на 13 позицій

Київ піднявся у рейтингу найдорожчих міст для життя на 13 позицій 01.12.2021

Першу сходинку в рейтингу найдорожчих міст очолив ізраїльський Тель-Авів. Київ посів 88-ме місце, що на 13 сходинок вище за попередній результат.

Вертикальне озеленення в Сінгапурі (08.09.2021) 08.09.2021

У Сінгапурі до 2030 року хочуть озеленити 80% будівель. Окрім очищення повітря, температура озеленених фасадів у порівнянні з іншими будинками нижча на 10 градусів. До того ж, це просто красиво! Дивіться самі!

Олімпіада в Токіо: скільки грошей отримують спортсмени за олімпійське золото

Олімпіада в Токіо: скільки грошей отримують спортсмени за олімпійське золото 22.07.2021

Чи можна забезпечити собі безтурботне майбутнє за олімпійське золото? Принаймні, не в Німеччині, де спортсменам за золоту медаль на Олімпіаді виплачують преміальні лише в 20 тисяч євро.
BioNTech будуватиме завод з виробництва мРНК-вакцин у Сінгапурі

BioNTech будуватиме завод з виробництва мРНК-вакцин у Сінгапурі 10.05.2021

Німецька компанія BioNTech побудує новий завод у Сінгапурі задля забезпечення глобальних поставок мРНК-вакцин та швидкого реагування на випадок потенційних пандемій у Південно-Східній Азії.

Плавучі сонячні електростанції проти зміни клімату (16.03.2021) 16.03.2021

Сінгапур хоч і маленький, але належить до найбільших забруднювачів довкілля в Азії. Влада вирішила боротися з викидами СО2 плавучими сонячними електростанціями. Дивіться самі!
Всесвітній економічний форум у 2021 році відбудеться не в Давосі

Всесвітній економічний форум у 2021 році відбудеться не в Давосі 07.12.2020

З міркувань безпеки на тлі пандемії коронавірусу Всесвітній економічний форум відбудеться не в січні у Давосі, як зазвичай, а у травні в Сінгапурі.

Сінгапур таки запроваджує обмежувальні заходи через коронавірус

Сінгапур таки запроваджує обмежувальні заходи через коронавірус 04.04.2020

У Сінгапурі з 6 квітня будуть закриті навчальні заклади та магазини. До цього часу влада країни утримувалась від запровадження обмежень.
Як смартфон може допомогти в боротьбі з коронавірусом

Як смартфон може допомогти в боротьбі з коронавірусом 02.04.2020

Німецькі програмісти розробляють мобільний додаток, який дозволяв би попереджати власників смартфонів про можливе інфікування коронавірусом, при цьому зберігаючи анонімність їхніх особистих даних та даних носія інфекції.
Коментар: Втрачені шанси Європи у захисті від коронавірусу

Коментар: Втрачені шанси Європи у захисті від коронавірусу 30.03.2020

Європейці розплачуються за запізнілу реакцію урядів на пандемію Covid-19 рецесією і своєю особистою свободою. Альтернативним сценарієм було би повчитися у Сінгапуру, вважає Крістіна цур Недден.
Кількість жертв коронавірусу перевищила число загиблих від пандемії SARS

Кількість жертв коронавірусу перевищила число загиблих від пандемії SARS 09.02.2020

За останню добу від коронавірусу у Китаї померли 89 людей, загальна кількість жертв сягнула 811 осіб - це більше, ніж від спалаху SARS 17 років тому.
Уряд Сінгапуру зобов'язав Facebook виправити допис з fake news

Уряд Сінгапуру зобов'язав Facebook виправити допис з fake news 30.11.2019

Соцмережа Facebook виправила допис одного з користувачів на вимогу уряду Сінгапуру. У Facebook сподіваються, що така практика не становить загрозу свободі слова.

"Розумні" пішохідні переходи - як це працює? (07.11.2019) 07.11.2019

Перейти дорогу до того, як світлофор засвітиться червоним, для людей похилого віку або з інвалідністю може бути проблемою. Але рішення є - "розумні" пішохідні переходи, які вже працюють у Сінгапурі.
Де в світі найдорожче жити: фотогалерея

Де в світі найдорожче жити: фотогалерея 19.03.2019

Париж, Гонконг, Сінгапур, згідно з останнім рейтингом, є найдорожчими містами планети. До першої десятки увійшли і кілька американських міст. Детальніше - у фотогалереї DW.
Найдорожчі міста світу-2019

Найдорожчі міста світу-2019 19.03.2019

Париж, Гонконг, Сінгапур, згідно з останнім рейтингом, є найдорожчими містами планети. До першої десятки увійшли і кілька американських міст. Детальніше - у фотогалереї DW.
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