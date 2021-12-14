Сінгапур долучиться до санкцій проти Росії за вторгнення в Україну

У Сінгапурі заявили, що планують долучитися до міжнародних санкцій проти Росії за її військове вторгнення в Україну. Влада цього важливого фінансового центру в Азії анонсувала "адекватні санкції і обмеження". Серед іншого називаються обмежувальні заходи у банківському і фінансовому секторі, а також обмеження експорту товарів, які можуть бути використаними як зброя проти українців. Російське вторгнення в Україну є неприйнятним і становить кричуще порушення міжнародних норм, зазначив міністр закордонних справ Сінгапуру Вівіан Балакрішнан, слова якого наводить інформаційна агенція Reuters. "Ситуація - безпрецедентна", - зазначив міністр. Сінгапур вкрай рідко вдається до санкцій проти інших країн.

Китай критикує санкції

Натомість інша ключова країна регіону - Китай - критикує західні санкції проти Росії. Санкції не слугують розв'язанню конфлікту, а лише загострюють існуючі проблеми, кажуть у МЗС країни. Прокоментували у Пекіні і наказ російського президента Володимира Путіна привести у готовність ядерні сили країни. Всі сторони конфлікту мають зберігати спокій і не нарощувати ескалацію, йдеться у заяві китайського МЗС, яку цитує Reuters.

Читайте також: ЄС надасть Україні летальну зброю на 500 мільйонів - уперше за свою історію

У "Сбербанку" вже проблеми в Європі

Тим часом російські фінансові інститути вже відчувають перші наслідки санкцій ЄС і США, запроваджених через воєнне вторгнення Росії в Україну. Європейські "доньки" російського банку "Сбербанк" "ймовірно" збанкрутують, заявив Європейський центробанк у ніч проти понеділка. Австрійськe управління фіннагляду наклало мораторій на трансакції Sberbank Europe AG, базованого у Відні, що відіб'ється на його "доньках" у Хорватії та Словенії.

Московська біржа на тлі турбулентності через санкції Заходу скасувала ранкову сесію торгів.