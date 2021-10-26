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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сімферополь".
Сімферополь - місто в Україні, столиця Автономної Республіки Крим. Кількість населення Сімферополя становить близько 330 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Анексія Криму та переслідування кримських татар підштовхнули Олену приєднатися до патрульної поліції у Івано-Франківську, а Ерфана - боротися за Крим як громадський діяч. Як анексія змінила життя переселенців - у репортажі DW.