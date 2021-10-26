Сімферополь

П'ять років анексії Криму: "кримський ефект" у Росії минув - що далі?

Ейфорія від анексії Криму підтримувала високий рівень рейтингів влади Росії. Однак після підвищення пенсійного віку цей ефект зійшов нанівець. Експерти для DW про те, що прийшло йому на зміну.