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Сімферополь

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сімферополь".

Сімферополь - місто в Україні, столиця Автономної Республіки Крим. Кількість населення Сімферополя становить близько 330 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд у Нідерландах: Скіфське золото з Криму належить Україні

Суд у Нідерландах: "Скіфське золото" з Криму належить Україні 26.10.2021

Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення на користь України у суперечці щодо того, куди мають повернутися історичні коштовності кримських музеїв. Таким чином судді підтвердили рішення першої інстанції 2016 року.
Заступнику голови Меджлісу знов посилили обвинувачення в Криму - адвокат

Заступнику голови Меджлісу знов посилили обвинувачення в Криму - адвокат 23.09.2021

Адвокат заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова заявив, що в анексованому Криму його підзахисному нині закидають вчинення "диверсії в складі організованої групи". Йому загрожує до 20 років в'язниці.
ЄС засудив обшуки і затримання кримських татар

ЄС засудив обшуки і затримання кримських татар 07.09.2021

У Брюсселі вважають затримання кримських татар у незаконно анексованому Росією Криму політично мотивованими та незаконними з точки зору міжнародного права.
Джелялова узяли під варту на два місяці

Джелялова узяли під варту на два місяці 06.09.2021

Суд в анексованому Росією Криму задовольнив клопотання слідчого ФСБ РФ про обрання щодо Нарімана Джелялова запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 4 листопада 2021, повідомив адвокат.
У Криму пенсіонерку засудили за роботу на українську розвідку

У Криму пенсіонерку засудили за роботу на українську розвідку 29.03.2021

Суд у Севастополі визнав доведеним, що кримська пенсіонерка працювала на розвідку України й передавала їй відомості про авіаційний полк Чорноморського флоту.
Київ висловив Москві ноту протесту через військові паради в Криму

Київ висловив Москві ноту протесту через "військові паради" в Криму 25.06.2020

МЗС України вважає провокацією проведення Росією військових парадів на території анексованого Кримського півострова.

Зеленський вирішив запровадити День спротиву окупації Криму

Зеленський вирішив запровадити День спротиву окупації Криму 26.02.2020

День спротиву окупації АР Крим відзначатиметься щорічно 26 лютого, що передбачає відповідний указ президента України. Володимир Зеленський підписав цей документ цього ж дня.

Прокуратура АРК порушила справу через запуск Росією потягів до Криму

Прокуратура АРК порушила справу через запуск Росією потягів до Криму 25.12.2019

У прокуратурі Криму порушили кримінальне провадження через старт залізничного сполучення РФ із півостровом.
П'ять років анексії Криму: кримський ефект у Росії минув - що далі?

П'ять років анексії Криму: "кримський ефект" у Росії минув - що далі? 16.03.2019

Ейфорія від анексії Криму підтримувала високий рівень рейтингів влади Росії. Однак після підвищення пенсійного віку цей ефект зійшов нанівець. Експерти для DW про те, що прийшло йому на зміну.
Як анексія Росією Криму змінила життя кримчан (відео)

Як анексія Росією Криму змінила життя кримчан (відео) 15.03.2019

Анексія Криму та переслідування кримських татар підштовхнули Олену приєднатися до патрульної поліції у Івано-Франківську, а Ерфана - боротися за Крим як громадський діяч. Репортаж DW.

5 років від анексії Криму Росією: як змінилося життя переселенців (15.03.2019) 15.03.2019

Анексія Криму та переслідування кримських татар підштовхнули Олену приєднатися до патрульної поліції у Івано-Франківську, а Ерфана - боротися за Крим як громадський діяч. Як анексія змінила життя переселенців - у репортажі DW.
У Сімферополі поліція відпустила архієпископа ПЦУ Климента

У Сімферополі поліція відпустила архієпископа ПЦУ Климента 03.03.2019

Архієпископа Православної церкви України Климента, раніше затриманого у Сімферополі, відпустили без висунення йому обвинувачень.

У Криму затримали архієпископа ПЦУ Климента

У Криму затримали архієпископа ПЦУ Климента 03.03.2019

Архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента затримали в місті Сімферополь. Климент планував відвідати утримуваного в Росії Павла Гриба.
Суд в анексованому Криму пом'якшив вирок Балуху

Суд в анексованому Криму "пом'якшив" вирок Балуху 03.10.2018

Ухвалений раніше судовий вирок громадянину України Володимиру Балуху "Верховний суд Криму" пом'якшив лише на один місяць. Тепер Балух, за рішенням суду, має провести за ґратами трохи менше п'яти років.
Володимира Балуха побили в сімферопольському СІЗО - Чийгоз

Володимира Балуха побили в сімферопольському СІЗО - Чийгоз 15.09.2018

Співробітники сімферопольського СІЗО сильно побили ув'язненого українського активіста Володимира Балуха, повідомив представник Меджлісу кримськотатрського народу Ахтем Чийгоз.

У Криму ФСБ провела обшуки в активістки Українського культурного центру

У Криму ФСБ провела обшуки в активістки Українського культурного центру 29.08.2018

ФСБ Росії провела обшук у будинку активістки Українського культурного центру в анексованому Криму Ольги Павленко. Їй закидають причетність до "Правого сектора".
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