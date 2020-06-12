США і КНДР відновили ядерні переговори у Швеції

США та Північна Корея відновили ядерні переговори на робочому рівні у Швеції. Попередні переговори закінчилися провалом - сторони не домовилися про ядерне роззброєння КНДР.
Представники Сполучених Штатів та Північної Кореї прибули до Швеції, де в суботу, 5 жовтня, відновили ядерні переговори на робочому рівні.
Державний секретар США Майк Помпео заявив, що на цих переговорах потрібно виконати великий обсяг роботи, аби спробувати вийти з глухого кута.
"Я сподіваюся, що ми зможемо досягти прогресу. Ми прибули з низкою ідей, і ми сподіваємося, що північні корейці прибули з прагненням спробувати рухатися вперед і реалізовувати те, що президент Трамп і глава КНДР Кім погодилися підтримати в Сінгапурі ", - сказав Помпео 5 жовтня на пресконференції в Афінах, цитує агенція Reuters.
У Швеції також привітали початок ядерних переговорів, які відбудуться неподалік від Стокгольма. "Я вітаю делегації США і КНДР, які зараз перебувають у Швеції для проведення переговорів на робочому рівні. Для досягнення денуклеаризації та мирного вирішення потрібен діалог", - написала міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде у соцмережі Twitter.
Швеція відіграє важливу роль у посередництві між США і КНДР. На відміну від Вашингтона, Стокгольм підтримує дипломатичні відносини із Пхеньяном. За даними шведських ЗМІ, посередником на цих переговорах буде шведський дипломат Кент Герстедт, зазначає агенція новин dpa.
Нагадаємо, перед переговорами між Вашингтоном та Пхеньяном у КНДР повідомили про випробування нової балістичної ракети для підводних човнів. Випробування було визнано успішним та таким, що "не мало жодних негативних наслідків" для сусідніх країн, повідомляли державні північнокорейські ЗМІ.
Раніше за підсумками першої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина, яка відбулася у червні 2018 року в Сінгапурі, був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова.
На саміті лідерів Південної і Північної Кореї, що пройшов у вересні того ж року в Пхеньяні, КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон "Сохе" і припинити експлуатацію розташованої на ньому пускової установки.
28 лютого цього року другий в історії саміт між лідерами США та КНДР, який відбувався у в'єтнамському Ханої, завершився без жодних домовленостей. Після нього Майк Помпео заявив, що Вашингтон очікує "повернення за стіл переговорів для продовження цієї розмови". Однак у КНДР погрожували припинити ці переговори, якщо Вашингтон "не змінить свій підхід до санкцій проти Пхеньяна".