 США хочуть замінити своїх військових у Сирії силами союзників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2019

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Новини

США хочуть замінити своїх військових у Сирії силами союзників

Союзники Вашингтона по НАТО мають взяти на себе більше відповідальності за ситуацію в Сирії та відправити туди своїх військових, наполягає віце-президент США Майк Пенс.

Американські військові в Сирії поблизу Манбіджа (архівне фото)

Американські військові в Сирії поблизу Манбіджа (архівне фото)

США хочуть, щоб після виведення їхніх військ з Сирії їм на заміну прийшли військові інших країн-членів НАТО. Про це у суботу, 16 лютого, на полях Мюнхенської конференції з безпеки заявив журналістам віце-президент США Майк Пенс.

"Ми хочемо повернути наших солдатів додому", - сказав Пенс. Він зазначив, що союзники США по НАТО та партнери мають взяти на себе більше відповідальності за ситуацію в Сирії. "Ми просимо інші країни долучитися і допомогти ресурсами, підтримкою та персоналом для того, щоб убезпечити регіон та не дозволити ІД або будь-яким іншим екстремістським організаціям посилитися або відвоювати назад території", - наголосив Пенс, цитує агенція dpa. За його словами, у Мюнхені 16 лютого з цього приводу мали місце консультації, які необхідно продовжити.

Введення німецьких військових на територію Сирії є малоймовірним, вважають оглядачі. Принаймні передумовою такого кроку є мандат Організації Об'єднаних Націй. Раніше цього дня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) поставила під сумнів стратегію США щодо виведення американського військового контингенту з Сирії. На її думку, поспіх, з яким це робиться, збільшить можливості Росії та Ірану.

"Чи добре для американців раптово і швидко вийти з Сирії? Чи це знову ж таки зміцнить спроможність Ірану та Росії з посилення свого впливу?", - запитала канцлерка під час виступу на Мюнхенській конференції, цитує агенція AFP.

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Вашингтон продовжуватиме свою боротьбу проти "Ісламської держави" в Сирії та Іраку та закликає своїх союзників працювати разом в цьому напрямку. (06.02.2019)

Американські військові залишать Сирію до кінця квітня, пише газета The Wall Street Journal. Пентагон відмовився назвати графік виведення. (08.02.2019)

Нагадаємо, у грудні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про виведення американських військовослужбовців з Сирії та пояснив це рішення тим, що перемога над терористами вже здобута. За даними американських ЗМІ, міністерство оборони США готується вивести з Сирії всіх військових до кінця квітня цього року.

Контингент США в Сирії становить близько двох тисяч солдатів. Рішення Трампа здивувало, зокрема, уряд Франції, яка надала для боротьби з терористами в регіоні засоби артилерії та близько 1200 військових.  

Зараз у Сирії тривають бої за останній прихисток бойовиків "Ісламської держави" в населеному пункті Багуз. Підрозділи "Демократичних сил Сирії" пообіцяли дуже швидку перемогу над ісламістами.

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