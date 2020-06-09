 США та Росія продовжать переговори щодо ядерного роззброєння | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2020

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США та Росія продовжать переговори щодо ядерного роззброєння

Москва та Вашингтон готові вести подальші перемовини щодо ядерного роззброєння. Дата наступної зустрічі залежатиме від успіху роботи експертних груп. Представники Пекіна консультації у Відні проігнорували.

Переговори щодо роззброєння між РФ і США у Відні

Прибуття російської делегації на переговори з ядерного роззброєння зі США у Відні

Сполучені Штати та Росія мають намір ще цього літа провести подальші переговори з ядерного роззброєння у Відні. Про це у вівторок, 23 червня, повідомив журналістам спецпредставник США з контролю над озброєннями Маршал Біллінгслі. Як пояснив Біллінгслі, наступний раунд перемовин на цю тематику відбудеться, ймовірно, наприкінці липня або на початку серпня, передає інформагенція Reuters.

Коментуючи результати проведених напередодні у Відні консультацій, Біллінгслі зазначив, що російська та американська сторони домовилися створити декілька технічних робочих груп. Саме від успіху роботи цих груп і залежатиме дата проведення наступного раунду переговорів. Спецпредставник США також наголосив, що Вашингтон волів би, щоб наступна угода поширювалася на всю ядерну зброю, а не тільки на стратегічну. Так само Біллінгслі вказав на важливість залучення Китаю до цього процесу.

Москва каже, що воліє інтенсивнішого діалогу

У МЗС РФ також повідомили, що переговори триватимуть. Росію на консультаціях у Відні представляв заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков. Рябков повідомив інформагентству "Інтерфакс", що "найближчим часом за кількома напрямками робота триватиме на рівні експертів".

"Це - істотний крок вперед, ми там будемо розглядати і конкретні теми, і більш загальні концептуальні, доктринальні. Є певна розбивка за тематичними блоками", - додав він. Рябков також наголосив, що російська сторона вже давно наполягала на тому, щоб діалог зі США в цьому питанні мав "більш регулярний, інтенсивний характер, і щоб він забезпечувався роботою на різних рівнях".

Перший раунд без конкретних результатів

Перший раунд переговорів з контролю над озброєннями між Росією і США  відбувся напередодні у Відні й завершився без конкретних результатів. Утім, Маршал Біллінгслі написав в соцмережі Twitter про позитивний настрій учасників.

"Перший раунд віденських переговорів видався дуже позитивним. Докладні обговорення з усього спектра ядерних питань. Створені технічні робочі групи. Досягнуто принципової згоди про другий раунд", - написав він.

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Китай, як зауважив Біллінгслі, на зустріч "не з'явився", попри неодноразові запрошення американської сторони.

Позиція Китаю

10 червня представниця МЗС КНР Хуа Чуньїн заявила, що Китай "не має наміру брати участь у так званих тристоронніх переговорах з контролю за озброєннями за участі Росії і США". У Пекіні підозрюють, що спробою втягнути Китай в переговори Білий дім "бажає перекласти відповідальність на інших" і відвернути увагу від того факту, що США в останні роки вийшли з цілої низки міжнародних угод з контролю за озброєннями.

Позиція Росії

Росія останнім часом активно домагалася відновлення переговорів про роззброєння. Водночас Москва застерігала від значних очікувань щодо порятунку договору СНО-3 (New START), укладеного між РФ і США про подальше скорочення стратегічних наступальних озброєнь, особливо на тлі недавнього виходу США з договору про "відкрите небо". Чинність укладеного 2010 договору СНО-3 завершується в лютому 2021 року. Він передбачає скорочення ядерних боєзарядів та ракет двох держав. 

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Наприкінці травня Сергій Рябков стверджував, що після президентських виборів в США в листопаді буде вже занадто пізно вести переговори про продовження СНО-3 і виникне загроза неконтрольованої гонки ядерних озброєнь.

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