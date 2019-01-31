 США та Китай стверджують про значний прогрес у торговельних переговорах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2019

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Новини

США та Китай стверджують про значний прогрес у торговельних переговорах

Поновлені переговори між двома найбільшими економіками світу мають покласти край торговельній війні між Вашингтоном та Пекіном. Сторони говорять про значний поступ.

Дональд Трамп та делегація КНР

Зустріч Дональда Трампа з делегацією КНР у Вашингтоні, 31 січня 2019 року

Вашингтон та Пекін повідомили про значний прогрес на поновлених перемовинах щодо врегулювання торговельної суперечки між Сполученими Штатами та Китайською Народною Республікою (КНР). У ніч на п'ятницю, 1 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що на переговорах між двома найпотужнішими економіками світу досягнуто "величезного прогресу". Утім, американський президент не навів жодних подробиць, передає агенція новин AFP.

Згодом китайське державне інформаційне агентство "Сіньхуа" повідомило, що на переговорах у Вашингтоні китайська делегація пообіцяла американцям збільшити імпорт товарів зі США та посилити співпрацю у захисті інтелектуальної власності та при передачі технологій до КНР.

Трамп каже про "дуже-дуже добрі" відносини з КНР

Дональд Трамп провів також у Білому домі зустріч із віце-прем'єром Держради КНР Лю Хе, на якій той зачитав листа Трампу від лідера КНР Сі Цзіньпіна. Після зустрічі з Лю Хе Трамп назвав відносини між США та Піднебесною "дуже-дуже добрими", хоч і визнав, що між двома країнами й досі є певні розбіжності з окремих пунктів торговельних відносин.

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За даними агентства "Сіньхуа", у середині лютого міністр фінансів США Стівен Мнучін та торговий представник США Роберт Лайтхайзер відвідають Пекін для продовження переговорів. Згодом запланована також зустріч Трампа та Сі.

Якщо сторони не порозуміються до березня, США можуть запровадити 25-відсоткові митні збори ще для багатьох товарних груп, що імпортуються з КНР, на загальну суму 200 мільярдів доларів США. За словами Трампа, сторони не згадували на переговорах можливу відстрочку дати запровадження цих торговельних обмежень.

Нагадаємо, 1 грудня під час зустрічі на полях саміту G20 у Буенос-Айресі Дональд Трамп домовився з китайським лідером Сі Цзіньпіном про відтермінування на 90 днів підвищення мит на китайські товари з 10 до 25 відсотків, яке було заплановано на 1 січня 2019 року.

Як повідомлялося, Вашингтон наклав штрафні мита на китайські товари обсягом імпорту 250 мільярдів доларів. Китай відповів своїми митами на товари зі США на загальну суму 110 мільярдів. Причиною торговельного конфлікту стало прагнення Трампа зменшити американське від'ємне сальдо в торгівлі з Китаєм. Крім того, Вашингтон закидає Пекіну використання нечесних методів у торгівлі, примус американських фірм до експорту технологій у Китай, а також крадіжку інтелектуальної власності.

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