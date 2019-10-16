США скасували санкції проти Туреччини, курди дякують Трампу за перемир'я

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, 23 жовтня, що США скасовують санкції проти Туреччини, які були запроваджені через військову операцію країни проти курдів на північному сході Сирії. Це стало можливим після того, як, за словами Трампа, Туреччина погодилася на тривале перемир'я на півночі Сирії. Про це уряд Туреччини повідомив його адміністрацію, зазначив Трамп. Президент США стверджує, що цього результату досягнуто винятково завдяки зусиллям США із деескалації конфлікту.

"Я дав вказівки міністру фінансів скасувати усі санкції, запроваджені 14 жовтня, у відповідь на наступальну операцію Туреччини проти курдів на півночі Сирії. Санкції будуть зняті, хіба що станеться щось, чим ми не будемо задоволені", - заявив Трамп, виступаючи в Білому домі.

У міністерстві фінансів США вже опублікували повідомлення про зняття санкцій з міністерств оборони та енергетики Туреччини, їхніх очільників, а також глави МВС країни.

Крім того, Трамп повідомив, що провів телефонну розмову із командиром "Демократичних сил Сирії" (SDF) Мазлумом Абді. Речник Абді Мустафа Балі опублікував заяву командира SDF. "Ми дякуємо президенту Трампу за його невтомні зусилля, які зупинили брутальну атаку Туреччини та джихадистських груп на наш народ", - цитує Балі командира SDF у соцмережі Twitter.

Також, за твердженнями Абді, президент Трамп пообіцяв йому "зберігати партнерські відносини із SDF та надавати довгострокову підтримку у різних сферах". У свою чергу, президент США написав у Twitter, що "очікує на можливість зустрітися" з Абді.

Напередодні на зустрічі президентів Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та Росії Володимира Путіна у Сочі було повідомлено про домовленість подовжити перемир'я на півночі Сирії ще на 150 годин.

Нагадаємо, термін дії попереднього перемир'я спливав увечері 22 жовтня, про нього домовилися минулого тижня під час візиту до Анкари віцепрезидента США Майка Пенса. В обмін на призупинення наступу турецької армії на курдські формування на території Сирії Анкара вимагала відведення курдами підрозділів із прикордонної зони завширшки 30 кілометрів та завдовжки 120 кілометрів на схід від річки Євфрат.