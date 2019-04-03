США розширили санкції проти нафтового сектора Венесуели

США запровадили санкції проти 34 нафтових танкерів венесуельського державного нафтового концерну PDVSA. Крім того, під дію оголошених у п'ятницю, 5 квітня, обмежувальних заходів потрапили також ще дві фірми й один танкер, що в лютому та березні цього року перевозили нафту з Венесуели на Кубу. Відповідну заяву опубліковано на сайті американського Мінфіну.

У заяві міністра фінансів США Стівена Мнучіна наголошується, що ці санкції покликані обмежити фінансування "нелегітимного режиму" глави Венесуели Ніколаса Мадуро. Розширення американських санкцій проти Венесуели прокоментував також і віце-президент США Майкл Пенс. "Венесуельська нафта належить венесуельцям", - сказав Пенс під час виступу в Техасі, цитує агенція новин AFP.

Венесуела - важливе джерело поставок нафти для Куби, чиє політичне керівництво так само не до душі нинішній американській адміністрації. У Вашингтоні переконані, що між Каракасом і Гаваною встановилася бартерна система: за поставки нафти Куба надсилає до Венесуели політичних радників, медиків, розвідників і військових. Останні мають "утримати Мадуро при владі" та "посилити контроль над венесуельським народом", йдеться в повідомленні американського Мінфіну.

Як повідомлялося, США запровадили санкції проти PDVSA 28 січня. Згідно з цими обмеженням, Венесуела й раніше може продавати нафту на американському ринку, проте виручені кошти будуть направлятися на заблоковані рахунки, доступу до яких у керівництва країни на чолі з Ніколасом Мадуро немає. Натомість ці кошти надходитимуть до підтримуваного США тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо.

Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Ці повноваження Гуайдо визнали США, а згодом - майже всі країни ЄС та десятки інших країн світу. Мадуро натомість підтримують Росія, Китай, Куба та низка інших країн.

Венесуела: боротьба за владу і протести Курс конфронтації Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

Венесуела: боротьба за владу і протести Загиблі під час протестів Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

Венесуела: боротьба за владу і протести Вісник надії Гуайдо Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

Венесуела: боротьба за владу і протести "Люди вимагають свободи і правової захищеності" Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

Венесуела: боротьба за владу і протести Мадуро мобілізує своїх прихильників На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

Венесуела: боротьба за владу і протести Прапори Венесуели за кордоном Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели. Автор: Інес Айзеле

