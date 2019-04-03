США розширили санкції проти нафтового сектора Венесуели

Запроваджені цього разу Вашингтоном обмежувальні заходи проти Каракаса стосуються танкерів та компаній, задіяних в транспортуванні венесуельської нафти.
США запровадили санкції проти 34 нафтових танкерів венесуельського державного нафтового концерну PDVSA. Крім того, під дію оголошених у п'ятницю, 5 квітня, обмежувальних заходів потрапили також ще дві фірми й один танкер, що в лютому та березні цього року перевозили нафту з Венесуели на Кубу. Відповідну заяву опубліковано на сайті американського Мінфіну.
У заяві міністра фінансів США Стівена Мнучіна наголошується, що ці санкції покликані обмежити фінансування "нелегітимного режиму" глави Венесуели Ніколаса Мадуро. Розширення американських санкцій проти Венесуели прокоментував також і віце-президент США Майкл Пенс. "Венесуельська нафта належить венесуельцям", - сказав Пенс під час виступу в Техасі, цитує агенція новин AFP.
Венесуела - важливе джерело поставок нафти для Куби, чиє політичне керівництво так само не до душі нинішній американській адміністрації. У Вашингтоні переконані, що між Каракасом і Гаваною встановилася бартерна система: за поставки нафти Куба надсилає до Венесуели політичних радників, медиків, розвідників і військових. Останні мають "утримати Мадуро при владі" та "посилити контроль над венесуельським народом", йдеться в повідомленні американського Мінфіну.
Як повідомлялося, США запровадили санкції проти PDVSA 28 січня. Згідно з цими обмеженням, Венесуела й раніше може продавати нафту на американському ринку, проте виручені кошти будуть направлятися на заблоковані рахунки, доступу до яких у керівництва країни на чолі з Ніколасом Мадуро немає. Натомість ці кошти надходитимуть до підтримуваного США тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо.
Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Ці повноваження Гуайдо визнали США, а згодом - майже всі країни ЄС та десятки інших країн світу. Мадуро натомість підтримують Росія, Китай, Куба та низка інших країн.