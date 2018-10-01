США розривають договір про дружбу з Іраном після рішення Міжнародного суду ООН

Сполучені Штати розривають договір про дружбу з Іраном. Про це в середу, 3 жовтня, заявив держсекретар США Майк Помпео у Вашингтоні. Оголошуючи про вихід з укладеної в 1955 році угоди, керівник Держдепартаменту США висловив переконання, що цей крок Вашингтону треба було зробити ще 39 років тому, тобто з початком в Ірані ісламської революції, передає агенція новин AFP.

Оголошене Помпео рішення має радше символічний характер, оскільки обидві країни ще з 1980 року не підтримують дипломатичні відносини. Ця заява стала відповіддю на рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі, який постановив, що США мають скасувати частину своїх санкцій проти Ірану.

Судді визнали зокрема неприпустимими обмежувальні заходи США на гуманітарні вантажі. Рішення суду стосується ліків, медичних матеріалів, продуктів харчування, сільськогосподарської продукції та запчастин до літаків. Серед іншого судді суду в Гаазі вказали на те, що обмежувальні заходи щодо цих товарів порушують договір про дружбу між США та Іраном. Тегеран назвав це рішення суду успіхом, а уряд США оголосив, що не збирається визнавати юрисдикцію Міжнародного суду в цьому питанні.

Крім того, Помпео назвав судовий вирок "поразкою для Ірану", оскільки суд відхилив подальші вимоги Тегерана. Крім того, уряд США ще до оголошення вироку суду виключив з-під санкцій гуманітарні вантажі, пояснив керівник Держдепу.

Нагадаємо, у травні цього року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з міжнародної ядерної угоди з Тегераном, а в серпні частина санкцій Сполучених Штатів проти Ірану знову набула чинності.

Інші підписанти угоди з Іраном - Росія, Китай, Франція, Великобританія та Німеччина, запевнили, що й надалі дотримуватимуться пунктів укладеної 2015 року угоди. Так само про готовність дотримуватися угоди з Іраном заявили й у Євросоюзі.