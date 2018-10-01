 США розривають договір про дружбу з Іраном після рішення Міжнародного суду ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2018

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Новини

США розривають договір про дружбу з Іраном після рішення Міжнародного суду ООН

Після рішення Міжнародного суду ООН у Гаазі, що зобов'язує Вашингтон скасувати частину санкцій проти Тегерана, США розривають договір про дружбу з Іраном, повідомив держсекретар Майк Помпео.

США виходять з договору про дружбу з Іраном від 1955 року

США виходять з договору про дружбу з Іраном від 1955 року

Сполучені Штати розривають договір про дружбу з Іраном. Про це в середу, 3 жовтня, заявив держсекретар США Майк Помпео у Вашингтоні. Оголошуючи про вихід з укладеної в 1955 році угоди, керівник Держдепартаменту США висловив переконання, що цей крок Вашингтону треба було зробити ще 39 років тому, тобто з початком в Ірані ісламської революції, передає агенція новин AFP.

Оголошене Помпео рішення має радше символічний характер, оскільки обидві країни ще з 1980 року не підтримують  дипломатичні відносини. Ця заява стала відповіддю на рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі, який постановив, що США мають скасувати частину своїх санкцій проти Ірану.

Судді визнали зокрема неприпустимими обмежувальні заходи США на гуманітарні вантажі. Рішення суду стосується ліків, медичних матеріалів, продуктів харчування, сільськогосподарської продукції та запчастин до літаків. Серед іншого судді суду в Гаазі вказали на те, що обмежувальні заходи щодо цих товарів порушують договір про дружбу між США та Іраном. Тегеран назвав це рішення суду успіхом, а уряд США оголосив, що не збирається визнавати юрисдикцію Міжнародного суду в цьому питанні.

Крім того, Помпео назвав судовий вирок "поразкою для Ірану", оскільки суд відхилив подальші вимоги Тегерана. Крім того, уряд США ще до оголошення вироку суду виключив з-під санкцій гуманітарні вантажі, пояснив керівник Держдепу.

Нагадаємо, у травні цього року президент США Дональд Трамп оголосив  про вихід США з міжнародної ядерної угоди з Тегераном, а в серпні частина санкцій Сполучених Штатів проти Ірану знову набула чинності.

Інші підписанти угоди з Іраном - Росія, Китай, Франція, Великобританія та Німеччина, запевнили, що й надалі дотримуватимуться пунктів укладеної 2015 року угоди. Так само про готовність дотримуватися угоди з Іраном заявили й у Євросоюзі

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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