США погрожують Туреччині санкціями через арешт американського пастора

Президент США Дональд Трамп вимагає у Туреччини негайно звільнити американського пастора Ендрю Брансона, котрий вже понад півтора року утримується під вартою в Туреччині. "США запровадять великі санкції проти Туреччини за тривале утримування за ґратами пастора Ендрю Брансона", - написав Трамп у четвер, 26 липня, у своєму Twitter. Він додав, що "невинуватого" чоловіка мають звільнити негайно.

50-річного євангельського християнина Брансона після 21 місяця за ґратами 25 липня перевели під домашній арешт у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, повідомляє турецька агенція Anadolu.

Віце-президент США Майк Пенс, виступив із заявою про можливі санкції незадовго до Трампа, зазначив, що Туреччина не має жодних "достовірних доказів" проти Брансона.

У Туреччині американському пастору загрожує 15-річне ув'язнення за звинуваченням у співпраці з забороненим терористичним угрупованням. Водночас Брансону закидають шпигунську діяльність, що загрожуватиме ще 20 роками в'язниці. Сам пастор категорично відкидає всі звинувачення.

Туреччина різко відреагувала на погрози з боку США. "Ніхто не вказуватиме Туреччині, що робити", - написав у своєму Twitter глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу. "Ми не потерпимо погроз ні від кого", - додав міністр.

Речник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, у свою чергу, заявив, що США не досягнуть жодних результатів, залякуючи Туреччину. "США мають переглянути свій підхід і вдатися до більш конструктивної позиції, а не шкодити власним інтересам та альянсу з Туреччиною", - цитує заяву речника агенція Reuters. Як відомо, Туреччина та США є союзниками у складі НАТО.