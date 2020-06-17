США передають Україні обладнання і ракети Javelin на 60 мільйонів доларів

Управління оборонного співробітництва посольства США в Україні отримало обладнання для передачі українським партнерам. Про це повідомляє посольство США в Україні у Twitter у середу, 17 червня.

"Допомога США у сфері безпеки й співпраця з Україною під час COVID-19 тривають! Вчора управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання на понад 60 мільйонів доларів для передачі партнерам, включаючи рації, боєприпаси й протитанкові ракети Javelin", - йдеться у повідомленні.

В американському посольстві наголосили, що "США наполегливо стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії".

Як повідомлялося, у лютому цього року міністерство оборони США заявило, що уклало нову угоду з виробництва протитанкових ракетних комплексів Javelin для країн-партнерів, серед яких і Україна.

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