 США не вдаватимуться до санкцій проти Туреччини через російські ЗРК - Ердоган | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2019

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Новини

США не вдаватимуться до санкцій проти Туреччини через російські ЗРК - Ердоган

Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган висловив упевненість у тому, що американських санкцій проти Анкари через російські зенітно-ракетні комплекси С-400 не буде.

Реджеп Таїп Ердоган та Дональд Трамп

Реджеп Таїп Ердоган (л.) та Дональд Трамп на зустрічі в Осаці

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив переконання, що Сполучені Штати не запроваджуватимуть санкції проти Туреччини. Йдеться про висловленні раніше американцями застереження щодо можливої відповіді Вашингтона на придбання Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-400 "Тріумф". Про це Ердоган заявив у суботу, 29 червня, після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, що відбулася на полях саміту Великої двадцятки (G20) в японському місті Осака.

"Він (Дональд Трамп. - Ред.) особисто пообіцяв мені, що цього (запровадження Сполученими Штатами санкцій проти Туреччини. - Ред.) не станеться", - розповів Ердоган, цитує агенція новин Reuters.

DW.COM

Анкара повинна анулювати угоду з купівлі у Москви зенітно-ракетних комплексів С-400, якщо хоче отримати від США винищувачі F-35, заявила постпред США в НАТО Кей Бейлі Хатчінсон. (05.06.2019)

Пентагон дає Анкарі майже два місяці часу на роздуми щодо відмови від придбання російських зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф". У противному разі США викреслять Туреччину з програми F-35. (07.06.2019)

Раніше американський президент запевнив, що Вашингтон та Анкара ведуть переговори щодо турецького-російського контракту, шукаючи "різноманітні рішення" цієї проблеми. Утім, американський президент однозначно не виключав застосування санкцій проти Туреччини в разі придбання турками російських ЗРК.

Туреччина не хоче американські Patriot

Водночас Трамп згадав і те, що його попередник Барак Обама "дуже несправедливо" поводився з Туреччиною, відмовившись продати турецькій стороні американські комплекси протиповітряної оборони Patriot.

Нещодавно Вашингтон таки запропонував Анкарі свої ЗРК Patriot. Однак цю пропозицію відхилив Ердоган, вказавши, що її умови не такі добрі, як умови російської сторони. Перші російські батареї ЗРК С-400 мають прибути до Туреччини вже невдовзі.

Попередні ультиматуми Анкарі

Якщо Трамп і справді не застосує санкцій проти Туреччини через російські ЗРК, то це суперечитиме численним заявам з боку американських урядовців. Останнім часом зокрема керівництво Пентагону не раз погрожувало призупинити поставки турецькій стороні літаків за програмою F-35, якщо Туреччина не відмовиться від російських ракет.

Нагадаємо, в США побоюються, що інтеграція російських ЗРК С-400 "Тріумф" у турецьку систему протиповітряної оборони може зробити вразливими літаки F-35, які Туреччина мала отримати в майбутньому в рамках спільної турецько-американської програми.

У рамках російсько-турецької угоди Туреччина придбає чотири дивізіони зенітних ракетних систем великої дальності С-400 "Тріумф". Сума контракту становить 2,5 мільярда доларів США. 24 квітня голова "Рособоронексорту" Олександр Міхеєв повідомив "Інтерфаксу", що перші поставки систем С-400 заплановані на липень 2019 року.

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