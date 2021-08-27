 США: З Афганістану вдалося евакуювати вже понад 100 тисяч осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2021

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Новини

США: З Афганістану вдалося евакуювати вже понад 100 тисяч осіб

Починаючи з 14 серпня країни Заходу вивезли з Афганістану близько 105 тисяч людей, з яких 26 серпня - 12,5 тисячі. Тим часом кількість загиблих внаслідок подвійного теракту в Кабулі зросла.

В аеропорту Кабула після вибуху

В аеропорту Кабула після вибуху

Близько 12,5 тисяч людей було евакуювано з Афганістану у четвер, 26 серпня. Таким чином, загальна кількість евакуйованих з Кабула, починаючи з 14 серпня, становить близько 105 тисяч осіб. Про це в п'ятницю, 27 серпня, заявив Білий дім, цитує повідомлення агенція Reuters. Лише вночі після подвійного теракту біля аеропорту Кабула американські солдати змогли вивезти п'ять тисяч людей.

Друга хвиля евакуації почалася за день до того, як радикальний ісламістський рух "Талібан" захопив 15 серпня столицю Афганістану. За даними адміністрації США, з кінця липня і до того часу із Кабула змогли вивезти 110,6 тисячі людей.

Кількість загиблих від терактів у Кабулі зросла

Тим часом кількість загиблих внаслідок подвійного вибуху, влаштованого терористами-смертниками біля Кабульського аеропорту 26 серпня, зросла. За даними агенції edp, ідеться про 110 загиблих, з яких 13 - американські солдати. У той же час агенція Reuters повідомляє про менші цифри - 79 цивільних та 13 солдатів.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден у своєму зверненні до запевнив, що відповідальні за напад у Кабулі будуть знайдені і покарані. Тим не менше, американські війська мають бути виведені з Афганістану вже 31 серпня, що, відповідно, означатиме закінчення евакуації.

У Бундесвері заявили, що німецькі військові, які завершили свою операцію 26 серпня, евакуювали з Афганістану 5347 осіб щонайменше з 45 країн, зокрема близько 500 громадян Німеччини та понад 4000 афганців.

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