 США заявили про початок виведення своїх військ із Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2018

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Новини

США заявили про початок виведення своїх військ із Сирії

Білий дім заявив про перемогу над "Ісламською державою" у Сирії та початок виведення американських військ з країни.

Американські військові у Сирії

Американські військові у Сирії

США почали виводити свої війська із Сирії, оскільки розпочинається новий етап боротьби з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД). Про це йдеться у заяві Білого дому, оприлюдненій у середу, 19 грудня.

"Ці перемоги над ІД в Сирії не є сигналом завершення глобальної коаліції чи її кампанії. Ми розпочали повертати американські війська додому, оскільки ми переходимо до наступного етапу цієї боротьби", - заявила в середу, 19 грудня, речниця Білого дому Сара Сандерс, цитує агенція Reuters.

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Військова операція Анкари проти курдських загонів у Сирії ставить під загрозу американські сили, які присутні в регіоні, заявили в Пентагоні. Вона також може зашкодити боротьбі курдів з "Ісламською державою". (13.12.2018)

"Демократичні сили Сирії" відбили у бойовиків "Ісламської держави" останнє утримуване ними місто у Сирії, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. (14.12.2018)

Вона наголосила, що п'ять років тому "Ісламська держава" була "дуже сильною і небезпечною силою" на Близькому Сході, а тепер США перемогли її "територіальний халіфат".

З посиланням на американського посадовця Reuters також повідомляє, що протягом 24 годин весь персонал Державного департаменту США мають евакуювати із Сирії. Співрозмовник агентства повідомив, що американські війська мають покинути Сирію протягом 60-100 днів. Зазначається, що контингент США в Сирії становить близько двох тисяч солдатів.

Раніше цього дня американські чиновники заявили, що обмірковують повне виведення американських сил із Сирії, оскільки території, захоплені бойовиками ІД, були відвойовані. Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter цього ж дня оголосив про перемогу над ІД у Сирії.

Нагадаємо, 14 грудня стало відомо, що курдські загони "Демократичних сил Сирії" відбили у ІД останнє утримуване ними місто у Сирії. Місто було відбите у ісламістів за підтримки з повітря літаків коаліції під проводом США.

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