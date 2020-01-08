США заявили про масштабне розширення санкцій проти Ірану

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про розширення санкцій проти Ірану після ракетної атаки Тегерана по американських військових базах в Іраку. З такою заявою у п'ятницю, 10 січня, виступили голова Державного департаменту Майк Помпео та міністр фінансів США Стівен Мнучін, повідомляє агенція AP.

Санкції, зокрема, накладені на вісьмох вищих іранських чиновників, які, за даними США, причетні до "дестабілізуючої" діяльності на Близькому Сході та до ракетних атак по американських військових. Серед них - секретар іранської Вищої ради безпеки Алі Шамхані та командувач іранської напіввійськової організації "Басідж", бригадний генерал Голямреза Солеймані.

Також мають бути розширені обмежувальні заходи щодо низки секторів іранської економіки. "У першу чергу президент (США, - Ред.) видав указ, який дає право запроваджувати санкції проти будь-якої фізичної особи, яка володіє, працює та веде торгівлю, сприяє секторам іранської економіки, включаючи будівництво, виробництво, текстильну та гірничодобувну галузі", - цитує Мнучіна агенція "Інтерфакс". За його словами, ідеться як про первинні, так і вторинні санкції.

Анонсовані заходи передбачають, у разі необхідності, й подальше розширення санкцій щодо інших секторів іранської економіки.

Крім того, США запровадили санкції проти 17 іранських металургійних та гірничо-добувних компаній, три з яких зареєстровані на Сейшельських островах, а також проти одного судна, "пов'язаного з транспортуванням продукції", додав міністр фінансів США. За словами Мнучіна, ці заходи дозволять позбавити Тегеран мільярдів доларів потенційних прибутків.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що анонсовані санкції проти Ірану вже діють.

Нагадаємо, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані. Прем'єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни. У ніч на 8 січня Іран завдав зі своєї території удару більш ніж десятком ракет по двох військових базах у Іраку, на яких перебували військові США та інших країн антитерористичної коаліції.

Після цього Трамп заявив, що не відповідатиме на іранську атаку збройним шляхом, а запровадить проти Тегерану нові економічні санкції. Також постійна представниця США в ООН заявила про готовність Вашингтона до переговорів з Тегераном без жодних попередніх умов.