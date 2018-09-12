 США запропонували Китаю продовжити торгові переговори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2018

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Новини

США запропонували Китаю продовжити торгові переговори

Раніше Вашингтон і Пекін запровадили взаємні митні збори. Тепер Пекін хоче відновити діалог, заявив радник Дональда Трампа з економічних питань.

Віце-прем'єр державної ради КНР Ван Ян і глава Мінфіну США Стівен Мнучін, липень 2017 року

Віце-прем'єр державної ради КНР Ван Ян і глава Мінфіну США Стівен Мнучін, липень 2017 року

Міністр фінансів США Стівен Мнучін запропонував Китаю відновити торгові переговори. Про це повідомив радник президента США Дональда Трампа з економічних питань Ларрі Кудлоу в інтерв'ю телеканалу Fox Business у середу, 12 вересня, пише агенція dpa. "Ми отримали інформацію про те, що китайська влада бажає продовжити переговори", - заявив Кудлоу.

Він позитивно висловився щодо поновлення діалогу та наголосив, що "у більшості випадків проводити переговори краще, ніж мовчати". Вашингтон відкритий для переговорів, якщо КНР у них серйозно зацікавлена, заявив радник Трампа. Водночас він зазначив, що "не може дати жодних гарантій".

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Американо-китайський торговельний конфлікт

Білий дім звинувачує Китай у крадіжці інтелектуальної власності. Крім того, за заявою Трампа, у торгівлі з Китаєм дефіцит США надто високий. У липні 2018 року Вашингтон запровадив 25-відсоткові збори на 818 найменувань китайської продукції загальною вартістю у 50 мільярдів доларів США. 23 серпня ухвалено рішення про запровадження нових зборів - цього разу на товари з Китаю загальною вартістю 16 мільярдів доларів. 

Водночас представники обох країн неодноразово зустрічалися, щоб обговорити і владнати розбіжності. Останній раунд торгових переговорів відбувся 22-23 серпня.

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США запропонували Китаю продовжити торгові переговори

Раніше Вашингтон і Пекін запровадили взаємні митні збори. Тепер Пекін хоче відновити діалог, заявив радник Трампа. 

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