США запропонували Китаю продовжити торгові переговори

Міністр фінансів США Стівен Мнучін запропонував Китаю відновити торгові переговори. Про це повідомив радник президента США Дональда Трампа з економічних питань Ларрі Кудлоу в інтерв'ю телеканалу Fox Business у середу, 12 вересня, пише агенція dpa. "Ми отримали інформацію про те, що китайська влада бажає продовжити переговори", - заявив Кудлоу.

Він позитивно висловився щодо поновлення діалогу та наголосив, що "у більшості випадків проводити переговори краще, ніж мовчати". Вашингтон відкритий для переговорів, якщо КНР у них серйозно зацікавлена, заявив радник Трампа. Водночас він зазначив, що "не може дати жодних гарантій".

Американо-китайський торговельний конфлікт

Білий дім звинувачує Китай у крадіжці інтелектуальної власності. Крім того, за заявою Трампа, у торгівлі з Китаєм дефіцит США надто високий. У липні 2018 року Вашингтон запровадив 25-відсоткові збори на 818 найменувань китайської продукції загальною вартістю у 50 мільярдів доларів США. 23 серпня ухвалено рішення про запровадження нових зборів - цього разу на товари з Китаю загальною вартістю 16 мільярдів доларів.

Водночас представники обох країн неодноразово зустрічалися, щоб обговорити і владнати розбіжності. Останній раунд торгових переговорів відбувся 22-23 серпня.