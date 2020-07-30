США запровадили санкції проти 11 високопосадовців Гонконгу

Міністерство фінансів США у п'ятницю, 7 серпня, запровадило санкції проти 11 осіб за підривання автономії Гонконгу та обмеження свободи його громадян.
"Нещодавнє запровадження драконівського закону про національну безпеку в Гонконгу не лише підірвало автономію Гонконгу, але також порушило права людей у Гонконгу, дозволивши безпековим службам материкового Китаю свавільно діяти в регоні (...), підриваючи верховенство права та створюючи підґрунтя для цензорування будь-яких осіб чи організацій, яких розцінять як недружні до Китаю", - йдеться у заяві міністерства.
Санкції запроваджені проти глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам, комісара поліції Кріса Тана та інших топчиновників. Тепер вся їхня власність, яка перебуває на території США, буде заблокована. Усім громадянам і підприємствам США заборонені будь-які транзакції з підсанкційними особами.
"Сполучені Штати підтримують народ Гонконгу, і ми будемо використовувати наші інструменти та владу для переслідування тих, хто підриває їхню автономію", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.
Закон про нацбезпеку та перенесені вибори в Гонконгу
Як повідомлялося, з 1 липня набув чинності закон про національну безпеку Гонконгу. Завдяки цьому документу китайська влада, зокрема, може в обхід місцевого уряду переслідувати підозрюваних і карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу, який дотепер вважався автономною територією в складі КНР. Порушники закону можуть бути ув'язнені пожиттєво.
31 липня адміністрація Гонконгу відклала парламентські вибори, які мали відбутися 6 вересня, на наступний рік. Цей крок обґрунтували збільшенням кількості нових випадків захворювання на коронавірус.
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Колір протесту
Жовтий - Франція
Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.
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Колір протесту
Шафрановий - М'янма
2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.
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Колір протесту
Зелений - Аргентина
З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.
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Колір протесту
Жовтий - Гонконг
"Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.
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Колір протесту
Червоний і жовтий - Таїланд
У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.
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Колір протесту
Помаранчевий - Україна
Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".
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Колір протесту
Зелений - Іран
2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".
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Колір протесту
Жовтий - Філіппіни
21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.
Автор: Валерій Сааков