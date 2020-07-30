США запровадили санкції проти 11 високопосадовців Гонконгу

Міністерство фінансів США у п'ятницю, 7 серпня, запровадило санкції проти 11 осіб за підривання автономії Гонконгу та обмеження свободи його громадян.

"Нещодавнє запровадження драконівського закону про національну безпеку в Гонконгу не лише підірвало автономію Гонконгу, але також порушило права людей у Гонконгу, дозволивши безпековим службам материкового Китаю свавільно діяти в регоні (...), підриваючи верховенство права та створюючи підґрунтя для цензорування будь-яких осіб чи організацій, яких розцінять як недружні до Китаю", - йдеться у заяві міністерства.

Санкції запроваджені проти глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам, комісара поліції Кріса Тана та інших топчиновників. Тепер вся їхня власність, яка перебуває на території США, буде заблокована. Усім громадянам і підприємствам США заборонені будь-які транзакції з підсанкційними особами.

"Сполучені Штати підтримують народ Гонконгу, і ми будемо використовувати наші інструменти та владу для переслідування тих, хто підриває їхню автономію", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Закон про нацбезпеку та перенесені вибори в Гонконгу

Як повідомлялося, з 1 липня набув чинності закон про національну безпеку Гонконгу. Завдяки цьому документу китайська влада, зокрема, може в обхід місцевого уряду переслідувати підозрюваних і карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу, який дотепер вважався автономною територією в складі КНР. Порушники закону можуть бути ув'язнені пожиттєво.

31 липня адміністрація Гонконгу відклала парламентські вибори, які мали відбутися 6 вересня, на наступний рік. Цей крок обґрунтували збільшенням кількості нових випадків захворювання на коронавірус.