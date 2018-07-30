 США запровадили санкції проти двох турецьких міністрів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2018

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Новини

США запровадили санкції проти двох турецьких міністрів

Білий дім наклав санкції на міністрів юстиції та внутрішніх справ Туреччини за те, що Анкара відмовляється звільняти ув'язненого американського пастора Ендрю Брансона.

Kombibild Türkei Abdulhamit Gul | Suleyman Soylu (picture-alliance/AA/S. Yordamovic/A. Ozler)

США запровадили санкції щодо двох туречцьких міністрів - міністра юстиції Абдулхаміта Гюля та міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу, - оскільки вони "зіграли ключові ролі в арешті та затриманні" у 2016 році американського пастора Ендрю Брансона. Про це повідомила речниця Білого дому Сара Хакабі Сандерс у середу, 1 серпня.

Власність Гюля та Сойлу, що перебуває під юрисдикцією США, заблоковано, а громадянам США "в цілому заборонено" проводити будь-які транзакції з підсанкційними міністрам.

Ендрю Брансон перебуває нині під домашнім арештом

Ендрю Брансон перебуває під домашнім арештом (на фото - будинок, де живе пастор)

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що 50-річного євангельського християнина Брансона після 21 місяця за ґратами 25 липня перевели під домашній арешт у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. 26 липня президент США Дональд Трамп пригрозив Туреччині санкціями.

У Туреччині американському пастору загрожує 15-річне ув'язнення за звинуваченням у співпраці із забороненим терористичним угрупованням. Водночас Брансону закидають шпигунську діяльність, що загрожуватиме ще 20 роками в'язниці.

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Дональд Трамп і Майк Пенс погрожують Анкарі санкціями, якщо турецька влада не звільнить американського пастора, якого звинуватили у пособництві терористам і шпигунстві. (26.07.2018)

Сам пастор категорично відкидає всі звинувачення. Брансон родом з Північної Кароліни, проте проживав і працював у турецькому Ізмірі впродовж останніх 23 років.

Речник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана раніше заявляв, що США не досягнуть жодних результатів, залякуючи Туреччину. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що турецька влада відмовляється відпускати пастора Брансона навіть "після численних розмов між президентом Трампом та президентом Ердоганом".

Нагадаємо, після провальної спроби військового перевороту у Туреччині в липні 2016 року у країні відбулися десятки тисяч звільнень і затримань, передовсім держслужбовців, через підозру у співпраці з організаторами спроби перевороту або зв'язки із терористичними угрупованнями.

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