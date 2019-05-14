 США запровадили надзвичайний стан у телекомунікаційній сфері | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2019

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Новини

США запровадили надзвичайний стан у телекомунікаційній сфері

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким запровадив надзвичайний стан у телекомунікаційній сфері.

Аналітики зазначають, що указ Трампа спрямований головно проти китайської компанії Huawei

Аналітики зазначають, що указ Трампа спрямований головно проти китайської компанії Huawei

Президент США Дональд Трамп у середу, 15 травня, підписав указ про запровадження накдзвичайного стану в сфері телекомунікацій та заборону на використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, яке виробляють фірми, що становлять загрозу "національній безпеці, зовнішній політиці та економіці" країни.

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У ЄС вирішили спільно виробити рекомендації щодо запровадження мобільного зв'язку п'ятого покоління 5G. При цьому не йдеться про заборону Huawei, до якої закликали США. (26.03.2019)

Позов пов'язаний із забороною на використання обладнання Huawei держструктурами США. Huawei заявляє, що заборона необґрунтована. (07.03.2019)

В указі не вказані конкретні компанії, й у Білому домі стверджують, що він не спрямований проти певних фірм та держав, проте спостерігачі вказують, що цей документ підготував ґрунт для повної відмови США від ділових контактів з китайським телекомунікаційним концерном Huawei, повідомляє агентство AFP. Як зазначається в президентському указі, застосування інформаційних та комунікаційних технологій, які розробили та контролюють особи, що підпадають під юрисдикцію "іноземних суперників" США, розширює можливості для використання цими агентами вразливих місць зазначених систем.

Того ж дня стало відомо, що міністерство торгівлі США внесло Huawei та ще 70 пов'язаних з китайським концерном підприємств до списку організацій та осіб, стосовно яких діють заборони чи обмеження. Цей крок ускладнить Huawei придбання виробленого американським компаніями технологічного  обладнання.

Нагадаємо, що в США неодноразово заявляли, що Huawei надто сильно пов'язаний з урядом КНР, й адміністрація Трампа наполягала на відстороненні китайського концерну від робіт із запровадження мереж 5G.

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