США запровадили надзвичайний стан у телекомунікаційній сфері

Президент США Дональд Трамп у середу, 15 травня, підписав указ про запровадження накдзвичайного стану в сфері телекомунікацій та заборону на використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, яке виробляють фірми, що становлять загрозу "національній безпеці, зовнішній політиці та економіці" країни.

В указі не вказані конкретні компанії, й у Білому домі стверджують, що він не спрямований проти певних фірм та держав, проте спостерігачі вказують, що цей документ підготував ґрунт для повної відмови США від ділових контактів з китайським телекомунікаційним концерном Huawei, повідомляє агентство AFP. Як зазначається в президентському указі, застосування інформаційних та комунікаційних технологій, які розробили та контролюють особи, що підпадають під юрисдикцію "іноземних суперників" США, розширює можливості для використання цими агентами вразливих місць зазначених систем.

Того ж дня стало відомо, що міністерство торгівлі США внесло Huawei та ще 70 пов'язаних з китайським концерном підприємств до списку організацій та осіб, стосовно яких діють заборони чи обмеження. Цей крок ускладнить Huawei придбання виробленого американським компаніями технологічного обладнання.

Нагадаємо, що в США неодноразово заявляли, що Huawei надто сильно пов'язаний з урядом КНР, й адміністрація Трампа наполягала на відстороненні китайського концерну від робіт із запровадження мереж 5G.