 США запроваджують обмежувальні заходи щодо Куби | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2019

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Новини

США запроваджують обмежувальні заходи щодо Куби

Додаткові обмеження стосуватимуться поїздок американців на Кубу та грошових переказів на "Острів Свободи". В ЄС вже розкритикували цей крок адміністрації Дональда Трампа.

Площа революції в Гавані

Площа революції в Гавані

Сполучені Штати фактично скасували запроваджені попередньою адміністрацією Барака Обами послаблення для Куби. У середу, 17 квітня, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон оголосив під час виступу в Маямі про запровадження нових обмежень проти "Острова Свободи".

За словами Болтона, йдеться насамперед про обмеження щодо подорожей американців на Кубу, в тому числі й для членів сімей. Крім того, буде зменшено граничну допустиму суму грошових переказів зі США на Кубу. "Ці заходи допоможуть тримати американські долари подалі від кубинського режиму", - сказав Болтон.

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Проект нової конституції Куби зберігає пріоритет державної форми власності, але закріплює визнання вільного ринку. Також планується заборонити дискримінацію за статевою ознакою. (15.07.2018)

Державний секретар США Майк Помпео розкритикував референдум щодо нової конституції Куби, назвавши його "політичним театром". Він слугує лише для консервації влади кубинських комуністів, переконаний Вашингтон. (26.02.2019)

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росія та Куба причетні до кризи в Венесуелі, бо підтримують режим Мадуро. (12.03.2019)

Раніше цього ж дня державний секретар США Майк Помпео заявив у Вашингтоні, що починаючи з 2 травня громадяни США зможуть позиватися в американських судах проти іноземних фізичних та юридичних осіб, які контролюють їхню націоналізовану після революції 1959 року власність на Кубі, передає агенція новин dpa. Помпео послався на один з пунктів так званого закону Хелмса-Бертона від 1996 року, який дозволяє компаніям та громадянам подавати в суд на іноземні компанії, що користуються конфіскованою на Кубі американською власністю, нагадує інформагенція epd.

Крім того, Помпео закинув кубинській владі підтримку глави Венесуели Ніколаса Мадуро у той час, коли Вашингтон та уряди понад 50 країн світу визнали легітимність тимчасового президента Хуана Гуайдо.

Критика з боку ЄС та Канади

Такі односторонні дії Вашингтона викликали негативну реакцію в Євросоюзі та Канаді. "Рішення Сполучених Штатів (…) матиме серйозні наслідки для європейських та канадських" підприємств і підприємців, наголошується в опублікованій 17 квітня спільній заяві верховної представниці ЄС у зовнішній та безпековій політиці Федеріки Могеріні, єврокомісарки з питань торгівлі Сесілії Мальмстрем і міністерки економіки Канади Христі Фріленд, передає dpa.

Могеріні та Мальмстрем ще минулого тижня звернулися до Помпео з офіційним листом, у якому застерігали Вашингтон від такого кроку.

  • Alte amerikanische Limousinen in Kubas Hauptstadt Havanna (Foto: k.A.)

    Автомобільна революція - Куба вже не буде островом олдтаймерів?

    Обігнати, не наздогнавши

    У 1950-ті роки комуністи світу виношували план: комунізм мав стати кращим за капіталізм. І в жодному разі - не поклонятися капіталізму. На Кубі був відомий вислів: "Не наздоганяти, а обігнати". Обігнати кубинцям було дуже важко, оскільки їздили вони на немічних олдтаймерах.

  • Eine Wandmalerei im kubanischen Havanna zeigt die Helden der Revolution von 1958/59 (Foto: Wulf Wilde/DW)

    Автомобільна революція - Куба вже не буде островом олдтаймерів?

    Революція та обмеження

    Причиною того, що Кубою їздять автомобілі кам'яної доби, є революція 1958-1959 років. Після її перемоги Фідель Кастро із соратниками хоча й дозволив приватну власність на автомашини, але лише на ті, що вже були на острові до революції. А це й були…

  • Autos der Hersteller Oldsmobile, Chevrolet und Plymouth stehen im Januar 2012 im kubanischen Havanna nebeneinander in einem Verkehrsstau (Foto: Friso Gentsch/dpa)

    Автомобільна революція - Куба вже не буде островом олдтаймерів?

    Музей автоіндустрії 40-50-х

    ...американські автомобілі 1940-их та 1950-их років. Таких, наприклад, марок як олдсмобіль, шевроле або плімут (зліва направо). Відтоді на острові з'являлися деякі радянські, французські та азійські автомобілі. Однак їх можна було мати лише обраним урядовцям, бізнесменам та "зіркам", і лише за спеціальним дозволом.

  • Eine Frau schlendert in Kubas Hauptstadt Havanna im Dezember 2013 an einem jahrzehntealten blauen US-Straßenkreuzer vorbei (Foto: ADALBERTO ROQUE/AFP/Getty Images).

    Автомобільна революція - Куба вже не буде островом олдтаймерів?

    Уся країна – майстерня

    Але власникам цих автомобілів теж не позаздриш: ані запчастин, ані кондиціонера, ані комфорту. До того ж, на 100 кілометрів споживають часто понад 20 літрів бензину. Кмітливі кубинці знаходили вихід – вони ремонтували те, що вже не піддавалося ремонту.

  • Eine Pferdekutsche mit Passagieren, aufgenommen 2007 in Havanna (Foto: k.A.).

    Автомобільна революція - Куба вже не буде островом олдтаймерів?

    Старі візки

    А коли двигуни на 150 кінських сил нарешті віддавали кінці, не залишалося нічого іншого як користуватись однією кінською силою. Таких візків на острові багато. Як влучно казали у колишній НДР: "Соціалізм на повній ході не спинити ані бику, ані віслюку."

  • Ein Taxi überholt im kubanischen Havanna einen Radfahrer auf einer Straße (Foto: Friso Gentsch/dpa)

    Автомобільна революція - Куба вже не буде островом олдтаймерів?

    Стильне таксі

    Зареєструвати олдтаймер як таксі – прекрасний бізнес-хід. Туристи на Кубі готові доплачувати за такий колорит. Нині їх приїздить три мільйони на рік, переважно із Канади.

  • Der kubanische Präsident Raul Castro (r) und sein Bruder Fidel Castro beim 6. Parteikongress in Havanna im April 2011 (Foto: EPA/ALEJANDRO ERNESTO)

    Автомобільна революція - Куба вже не буде островом олдтаймерів?

    Повільне відкриття країни

    Але невдовзі кубинські вулиці стануть іншими. Цього хоче Рауль Кастро (праворуч), керівник держави та брат свого легендарного попередника Фіделя Кастро. Економіці Куби, відірваній від решти світу, йдеться погано. Дозвіл на придбання автомобілів – це лише маленький крок у напрямку ринкової економіки.

  • Straßenszene im Zentrum der kubanischen Hauptstadt Havanna (Foto: dpa).

    Автомобільна революція - Куба вже не буде островом олдтаймерів?

    Автомобілі для всіх – чи лише для багатих?

    Автомобілі мають продаватися вільно і за "ринковими цінами", сказано у газеті офіційних оголошень. Проте незрозуміло, скільки із 11 мільйонів мешканців узагалі можуть дозволити собі приватні транспортні засоби. Державні службовці отримують лише близько 20 доларів на місяць.

  • Strassenszene mit japanischen Klein- und Mittelklassewagen, aufgenommen im Jahr 2007 auf Jamaika (Foto: PRAKASH SINGH/AFP/Getty Images).

    Автомобільна революція - Куба вже не буде островом олдтаймерів?

    За кілька років...

    ... Куба може стати схожою на сусідній острів Ямайку: тут все забито міцними, дещо "у роках", малолітражками азійського виробництва. Але для того, щоб обганяти, Кубі знадобилися б, певно, інші моделі...

  • Auto: Mazda RX-8

    Автомобільна революція - Куба вже не буде островом олдтаймерів?

    Кінські сили та політика

    Наприклад, Mercedes. Німецький автовиробник для рекламного плакату зробив фотомонтаж, прикріпивши до берета Че Гевари мерседесівську зірочку. І відлякав багатьох кубинців. Ще краще підійшла б Кубі оця модель RX-8 японського виробника Mazda. Адже її рекламне гасло - "Drive the Revolution" - "Кермуй революцією".

    Автор: Гендрик Гайнце, Захар Бутирський


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Автомобільна революція - Куба вже не буде островом олдтаймерів?

Довгих 55 років імпорт автомобілів був на Кубі заборонений. Отож кубинці їздили на старих американських "тачках". Від 3 січня 2014-го заборону скасовано. (04.01.2014)  

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