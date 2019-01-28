США запроваджують обмежувальні заходи щодо Куби

Сполучені Штати фактично скасували запроваджені попередньою адміністрацією Барака Обами послаблення для Куби. У середу, 17 квітня, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон оголосив під час виступу в Маямі про запровадження нових обмежень проти "Острова Свободи".

За словами Болтона, йдеться насамперед про обмеження щодо подорожей американців на Кубу, в тому числі й для членів сімей. Крім того, буде зменшено граничну допустиму суму грошових переказів зі США на Кубу. "Ці заходи допоможуть тримати американські долари подалі від кубинського режиму", - сказав Болтон.

Раніше цього ж дня державний секретар США Майк Помпео заявив у Вашингтоні, що починаючи з 2 травня громадяни США зможуть позиватися в американських судах проти іноземних фізичних та юридичних осіб, які контролюють їхню націоналізовану після революції 1959 року власність на Кубі, передає агенція новин dpa. Помпео послався на один з пунктів так званого закону Хелмса-Бертона від 1996 року, який дозволяє компаніям та громадянам подавати в суд на іноземні компанії, що користуються конфіскованою на Кубі американською власністю, нагадує інформагенція epd.

Крім того, Помпео закинув кубинській владі підтримку глави Венесуели Ніколаса Мадуро у той час, коли Вашингтон та уряди понад 50 країн світу визнали легітимність тимчасового президента Хуана Гуайдо.

Критика з боку ЄС та Канади

Такі односторонні дії Вашингтона викликали негативну реакцію в Євросоюзі та Канаді. "Рішення Сполучених Штатів (…) матиме серйозні наслідки для європейських та канадських" підприємств і підприємців, наголошується в опублікованій 17 квітня спільній заяві верховної представниці ЄС у зовнішній та безпековій політиці Федеріки Могеріні, єврокомісарки з питань торгівлі Сесілії Мальмстрем і міністерки економіки Канади Христі Фріленд, передає dpa.

Могеріні та Мальмстрем ще минулого тижня звернулися до Помпео з офіційним листом, у якому застерігали Вашингтон від такого кроку.