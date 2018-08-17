 США закликали РФ якнайшвидше звільнити Сенцова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2018

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Новини

США закликали РФ якнайшвидше звільнити Сенцова

Держсекретар США Майк Помпео в телефонній розмові з російським колегою порушив питання про якнайшвидше звільнення українського режисера Олега Сенцова. У відповідь Сергій Лавров закликав звільнити Марію Бутіну.

Олег Сенцов (архівне фото)

Олег Сенцов (архівне фото)

Держсекретар США Майк Помпео під час телефонної розмови, що відбулася в четвер, 23 серпня, закликав міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова негайно звільнити ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який голодує більше ста днів. "Держсекретар висловив нашу стурбованість станом здоров'я Сенцова і закликав Росію негайно звільнити Сенцова й всіх українських політв'язнів", - заявила представниця Держдепартаменту США Хізер Нойєрт.

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Лідерка опозиційної фракції Зелених у Бундестазі закликала канцлерку ФРН Анґелу Меркель вимагати від президента РФ Володимира Путіна звільнення українського режисера Олега Сенцова. (18.08.2018)

Держдепартамент США закликав Росію негайно звільнити Олега Сенцова та інших українців, ув'язнених як в Росії, так і на Кримському півострові. (22.08.2018)

У повідомленні МЗС РФ йдеться, що Лавров дав пояснення щодо Сенцова і своєю чергою зажадав звільнити затриману в США Марію Бутіну, а також привернув увагу до ситуації з рядом російських громадян, що опинилися в ув'язненні в США.

Основна увага в розмові була приділена ситуації в Сирії, повідомляють як у Вашингтоні, так і в Москві. За словами Нойєрт, сторони обговорили "поточні виклики в Сирії", зокрема серйозну стурбованість США у зв'язку з військовими діями в провінції Ідліб. Помпео також звернувся до Лаврова із закликом підтримати зусилля Організації із заборони хімічної зброї, в тому числі її роботу щодо розслідування хіматак в Сирії.

Розмова відбулася за ініціативою американської сторони.

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