Марія Бутіна – російська політична активістка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марія Бутіна".

Громадянку Росії Марію Бутіну затримали в США в липні 2018 року за звинуваченням у спробах впливати на американську політику в інтересах Росії за вказівкою одного з високопосадових російських чиновників. Врешті-решт Марія Бутіна пішла на угоду зі слідством і визнала свою провину. У квітні 2019 року американський суд засудив її до 18 місяців тюрми. Марія Бутіна відсиділа частину свого терміну і вже восени 2019 року повернулась до Росії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.