Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Марія Бутіна

Марія Бутіна – російська політична активістка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марія Бутіна".

Громадянку Росії Марію Бутіну затримали в США в липні 2018 року за звинуваченням у спробах впливати на американську політику в інтересах Росії за вказівкою одного з високопосадових російських чиновників. Врешті-решт Марія Бутіна пішла на угоду зі слідством і визнала свою провину. У квітні 2019 року американський суд засудив її до 18 місяців тюрми. Марія Бутіна відсиділа частину свого терміну і вже восени 2019 року повернулась до Росії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Росіянку Марію Бутіну засудили у США до 18 місяців в'язниці

Росіянку Марію Бутіну засудили у США до 18 місяців в'язниці 26.04.2019

Суд визнав Марію Бутіну винною у незареєстрованій агентурній діяльності на користь Росії та засудив на 18 місяців.
Росіянка Бутіна визнала, що працювала у США агенткою Кремля

Росіянка Бутіна визнала, що працювала у США агенткою Кремля 13.12.2018

Затримана у США росіянка Марія Бутіна зізналася, що була агенткою Кремля з 2015 року. Вона працювала під керівництвом російського чиновника.
Заарештована у США росіянка Бутіна може визнати свою провину

Заарештована у США росіянка Бутіна може визнати свою провину 10.12.2018

Захист Марії Бутіної та прокурори просять суд призначити засідання, на якому обвинувачена зможе змінити свою заяву про невизнання провини.
США закликали РФ якнайшвидше звільнити Сенцова

США закликали РФ якнайшвидше звільнити Сенцова 24.08.2018

Держсекретар США Майк Помпео в телефонній розмові з російським колегою порушив питання про якнайшвидше звільнення українського режисера Олега Сенцова. У відповідь Сергій Лавров закликав звільнити Марію Бутіну.
Вашингтон переніс зустріч Трампа з Путіним на наступний рік

Вашингтон переніс зустріч Трампа з Путіним на наступний рік 26.07.2018

Візит російського президента до США , попередньо запланований на цю осінь, перенесли на 2019 рік. Вашингтон чекає завершення розслідувань щодо ймовірного втручання Росії в американські вибори.
Росія вимагає від США звільнення Марії Бутіної

Росія вимагає від США звільнення Марії Бутіної 21.07.2018

Сергій Лавров у розмові з Майком Помпео 21 липня наголосив на необхідності "якнайшвидшого звільнення" росіянки Марії Бутіної, яку у США обвинувачують у роботі іноземним агентом без реєстрації.
Суд США арештував Бутіну через ризик її втечі

Суд США арештував Бутіну через ризик її втечі 18.07.2018

Росіянку Марію Бутіну, підозрювану у роботі іноземним агентом у США без реєстрації, помістили під варту. Прокуратура продемонструвала фотографії контактів Бутіної з російською розвідкою.
Агент Кремля: затриманій у США росіянці висунули нові обвинувачення

"Агент Кремля": затриманій у США росіянці висунули нові обвинувачення 18.07.2018

Росіянку Марію Бутіну звинувачують у фактичній роботі іноземним агентом у США без відповідної реєстрації. За новим обвинуваченням їй загрожує до 10 років позбавлення волі.
Хто така Марія Бутіна

Хто така Марія Бутіна 17.07.2018

У США затримали Марію Бутіну - помічницю віце-голови ЦБ Росії. Її звинувачують у змові з метою роботи як іноземного агента без реєстрації в міністерстві юстиції США. DW про те, хто така Бутіна.
У США затримали росіянку за звинуваченням в роботі агенткою РФ

У США затримали росіянку за звинуваченням в роботі агенткою РФ 17.07.2018

29-річної росіянці Марії Бутіній у США пред'явлені звинувачення в спробах впливати на американську політику в інтересах Росії за вказівкою російського чиновника. Її адвокат заперечує всі звинувачення.