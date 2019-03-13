 США готують нові заходи проти агресії РФ в Україні - Помпео | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2019

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Новини

США готують нові заходи проти агресії РФ в Україні - Помпео

На початку квітня у Вашингтоні відбудеться зустріч глав МЗС країн НАТО. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що на ній оголосять нові спільні заходи проти російської агресії в Україні.

Майк Помпео

Майк Помпео

Держсекретар США Майк Помпео анонсував нові заходи протидії російській агресії в Україні. Про це керівник Державного департаменту США заявив ввечері середи, 27 березня, на слуханнях у Палаті представників американського Конгресу.

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Із закликом "припинити неконструктивну поведінку" в Венесуелі до Росії звернувся державний секретар США Майк Помпео під час телефонної розмови з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. (25.03.2019)

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За словами Помпео, нові заходи США оголосять наступного тижня під час зустрічі з главами МЗС країн-членів НАТО в Вашингтоні. "Сподіваюся, що наступного тижня я зможу оголосити про ще одну серію заходів, які ми ухвалимо разом (з партнерами по НАТО - Ред.)", - заявив глава Держдепартаменту, цитує агенція новин Reuters. 

Помпео також визнав, що США могли б робити більше для протидії агресії РФ в Україні. Він також додав, що Вашингтон продовжує "здійснювати тиск на Росію у зв'язку з її спробами втручання у вибори", наводить його слова агентство "Інтерфакс".

Нагадаємо, 27 березня посольство США в Україні закликало Росію припинити обшуки й затримання силовиками кримських татар, активістів і журналістів у Криму.

 

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