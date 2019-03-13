США готують нові заходи проти агресії РФ в Україні - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео анонсував нові заходи протидії російській агресії в Україні. Про це керівник Державного департаменту США заявив ввечері середи, 27 березня, на слуханнях у Палаті представників американського Конгресу.

За словами Помпео, нові заходи США оголосять наступного тижня під час зустрічі з главами МЗС країн-членів НАТО в Вашингтоні. "Сподіваюся, що наступного тижня я зможу оголосити про ще одну серію заходів, які ми ухвалимо разом (з партнерами по НАТО - Ред.)", - заявив глава Держдепартаменту, цитує агенція новин Reuters.

Помпео також визнав, що США могли б робити більше для протидії агресії РФ в Україні. Він також додав, що Вашингтон продовжує "здійснювати тиск на Росію у зв'язку з її спробами втручання у вибори", наводить його слова агентство "Інтерфакс".

Нагадаємо, 27 березня посольство США в Україні закликало Росію припинити обшуки й затримання силовиками кримських татар, активістів і журналістів у Криму.