 США відводять війська з Півночі Сирії - Туреччина готує наступ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2019

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Новини

США відводять війська з Півночі Сирії - Туреччина готує наступ

Вашингтон не підтримуватиме аноносований Анкарою наступ на Півночі Сирії та відводить з регіону своїх військових.

Американські військові поблизу сирійсько-турецького кордону

Американські військові поблизу сирійсько-турецького кордону (фото з архіву)

Військові США не братимуть участі у запланованому Туреччиною наступі у північній Сирії та залишають позиції біля турецького кордону. Про це ввечері у неділю, 7 жовтня, повідомили у Білому домі після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. У Білому домі назвали майбутній наступ турецьких військових "давно запланованим", але зазначили, що "не будуть його ані підтримувати, ані брати у ньому участь".

Згідно з позицією Білого дому американські військові вже перемогли терористичну організацію "Ісламська держава" (ІД) на цій території, а тому залишиють регіон.

DW.COM

Раніше повідомлялося, що Туреччина перекидає війська та техніку для анонсованої Ердоганом наступальної операції проти курдських загонів на схід від річки Євфрат у Сирії. У відповідь курди оголосили, що також прагнуть стабільності в регіоні, але готові до війни та оборони проти турецької армії.

Нагадаємо, у січні 2019 року Туреччина і США закликали до встановлення 32-кілометрової "зони безпеки" на півночі Сирії. Ердоган заявив, що це сприятиме захисту цивільних, стримуватиме потік біженців та триматиме "терористів на відстані". Однак курди відкинули цю пропозицію.

Туреччина наполягає на продовженні боротьби з курдськими загонами YPG, які Анкара вважає сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану". Водночас загони YPG є союзниками США у боротьбі проти "Ісламської держави" у регіоні.

Проведення операції проти сирійських курдів на схід від річки Євфрат Ердоган анонсував ще 12 грудня 2018 року. Тоді він наголосив, що мета військової операції - "очистити райони на схід від Євфрату від сепаратистської терористичної організації". Утім, тоді Трамп заявив про виведення з Сирії американських військ, після чого Ердоган відклав проведення операції проти курдів.

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